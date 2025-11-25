Ejecutan a tiros a joven de 20 años en La Resurrección

Poco antes de los primeros minutos de este martes, un joven de 20 años, identificado como Brian, fue asesinado a tiros sobre la calle Hidalgo de la junta auxiliar La Resurrección, al norte de la capital poblana.

Este homicidio ocurre a solo 10 días del doble asesinato registrado en la misma demarcación, en la colonia 2 de Marzo, caso en el que las autoridades ministeriales investigan una posible disputa por el control de la venta de drogas, así como la probable participación de la banda de Los Toscano.

Su líder, Julio César N., permanece preso y vinculado a proceso por presunto narcomenudeo desde septiembre pasado, por lo que las autoridades no han descartado que ambos hechos guarden algún tipo de conexión.

En el caso más reciente, Brian se encontraba al interior de su vehículo Volkswagen Golf color blanco, con placas XWR-21-46 del estado de Tlaxcala, cuando fue interceptado por al menos un hombre que abrió fuego en su contra.

Los testimonios recabados no permitieron precisar el número de agresores ni la mecánica exacta de lo ocurrido. No obstante, las autoridades pudieron establecer que el joven habría intentado huir en el automóvil al percatarse de la agresión.

El reporte de emergencia fue recibido por la Policía Municipal cerca de las 23 horas del lunes. Al arribar, en compañía de paramédicos, estos últimos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada para iniciar la carpeta de investigación por homicidio. Si bien el móvil aún no ha sido definido, los hechos recientes de violencia en La Resurrección han orientado las primeras líneas hacia un aparente ajuste de cuentas.

De acuerdo con fuentes de la propia dependencia procuradora de justicia, esta hipótesis se explora debido a que, en el doble asesinato ocurrido hace 10 días, las víctimas identificadas como Ricardo, de 30 años, y Rubén, de 52, presuntamente se habrían negado a integrarse a la banda de Los Toscano para distribuir drogas en mercados y tianguis de la ciudad.

Cabe mencionar que el norte de la capital poblana ha registrado en las últimas semanas diversos episodios de extrema violencia, como el abandono de un cuerpo desmembrado y decapitado en la misma junta auxiliar, así como el hallazgo de una cabeza humana en la colonia 2 de Marzo días después del primer caso.

A ello se suma que, en un lapso de apenas 72 horas del pasado fin de semana, del 15 al 17 de noviembre, se registraron cinco ejecuciones, entre ellas el ataque a Ricardo y Rubén cuando se encontraban ingiriendo alimentos en un negocio de La Resurrección.

En la ejecución del 17 de noviembre, donde la víctima fue un comerciante de la Central de Abasto, igualmente al norte de la capital, se investiga la posibilidad de que hubiera recibido amenazas de extorsión previo a su homicidio.

Pese a todos estos hechos registrados en el último mes en la zona norte de la ciudad, hasta el momento no se han concretado detenciones de los presuntos responsables.