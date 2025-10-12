Domingo, octubre 12, 2025
Docena de hombres con armas largas asesina a cuatro personas y hiere a diez en Huejotzingo
Isaí Pérez Guarneros

Un comando fuertemente armado irrumpió la noche del sábado en un domicilio de la junta auxiliar San Luis Coyotzingo, en el municipio de Huejotzingo, donde abrió fuego contra los asistentes a una fiesta de bautizo. El ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas y diez heridas.

De acuerdo con los reportes preliminares, una docena de hombres portando fusiles de asalto arribaron al inmueble a bordo de cuatro camionetas. Tras descender, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los presentes, provocando pánico y caos entre los asistentes.

Cuatro personas, cuyas identidades permanecen en calidad de desconocidas, cayeron al suelo tras recibir múltiples impactos de bala y perdieron la vida prácticamente de manera inmediata. Otras diez resultaron lesionadas y se trasladaron por sus propios medios al Hospital General de Huejotzingo, donde fueron atendidas por personal médico.

Versiones extraoficiales señalan que algunos de los agresores persiguieron a los heridos hasta el hospital con la intención de rematarlos. Ante la emergencia y la gravedad de las lesiones, el personal del nosocomio dio aviso a las autoridades para solicitar apoyo urgente.

Antes de que arribaran los agentes de la Policía Municipal, el personal médico reportó que los sujetos armados permanecieron en las inmediaciones del hospital realizando rondines y vigilando la zona.

Cuando finalmente llegaron los uniformados, el grupo agresor ya se había dado a la fuga. De manera simultánea, otro contingente de policías acudió al domicilio donde ocurrió la agresión, hallando los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas.

Durante la madrugada de este domingo, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los cadáveres y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Hasta esta mañana, las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni han proporcionado información oficial sobre el estado de salud de los diez heridos.

De manera extraoficial, trascendió que cerca de las 10 horas de este domingo fue localizado uno de los vehículos presuntamente utilizados en la agresión, en la misma junta auxiliar de San Luis Coyotzingo.

