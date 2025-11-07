Detienen en Texmelucan a “El Carretas”, líder huachicolero y de robo de transporte de carga

Enrique N., alias “El Carretas”, fue detenido mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado (FGE), en el municipio de San Martín Texmelucan.

“El Carretas” es considerado por autoridades federales y estatales como un objetivo prioritario, tras ser identificado como presunto líder de un grupo criminal dedicado al robo de gas LP en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala. Además, se le señala como dirigente de una estructura dedicada al robo de transporte de carga en el tramo carretero Río Frío–San Martín Texmelucan.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, también se le vincula con diversos homicidios y con el delito de extorsión en su modalidad de “cobro de derecho de piso” en los municipios de Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, Españita, Benito Juárez y otras regiones colindantes con el estado de Tlaxcala.

Las indagatorias apuntan a que “El Carretas” habría sido aliado de Mario Alberto N., alias “La Marrana”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en junio pasado por su presunta participación en delitos similares: robo de transporte de carga, robo de gas LP, actividad conocida como huachigas, extorsión, privación ilegal de la libertad y múltiples ejecuciones.

Su captura fue posible luego de que el 1 de noviembre integrantes de su banda se enfrentarán a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), tras ser sorprendidos escoltando una pipa con gas LP robado en el municipio de San Matías Tlalancaleca.

Durante ese enfrentamiento, los marinos lograron la detención de tres hombres, lo que permitió establecer una línea de investigación que derivó en la aprehensión del líder huachicolero la noche del 6 de noviembre.

Cabe recordar que la noche del 11 de octubre, un grupo de alrededor de 12 hombres vinculados con bandas rivales a la de “Él Carretas” acribillaron a cuatro personas, identificadas como Juan Carlos, de 39 años; Edwin, de 28; Yaneli, de 26; y Aylin, de 25, durante una celebración de bautizo en la junta auxiliar de San Luis Coyotzingo, municipio de Huejotzingo.

El ataque, perpetrado en plena vía pública, dejó además once personas heridas. De acuerdo con testimonios de los sobrevivientes, los agresores exigieron antes de abrir fuego la presencia de “Él Carretas” y de “Él Dientes”.

Aunque al día siguiente fue localizada una camioneta presuntamente relacionada con el ataque, las autoridades no han logrado detener a los responsables de esa balacera.

Localizan en Palmar de Bravo camionetas relacionadas con el multihomicidio de policías de Huixcolotla

A estos hechos se suma que la tarde-noche del jueves autoridades localizaron en Palmar de Bravo dos camionetas que presuntamente fueron utilizadas por los siete hombres que emboscaron y asesinaron a tres policías municipales de San Salvador Huixcolotla la noche del pasado domingo.

Ambos vehículos fueron hallados calcinados, pero las autoridades lograron identificarlos por el modelo y las similitudes con las unidades registradas en cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque.

Hasta el momento no se ha logrado la detención de los siete agresores que asesinaron a los oficiales Roberto Pérez Trinidad, Arturo Jiménez Ortigoza y a la comandante Yusami Monterrosas Apolinar, de 25 años.

Los dos primeros perdieron la vida casi de manera instantánea en el lugar, mientras que la comandante fue trasladada de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle” de la capital poblana, donde finalmente fue declarada sin vida pese a los esfuerzos médicos.