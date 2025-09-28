Despenalización del aborto, un pendiente de la Alerta de Violencia en Tlaxcala; 37.1% de casos corresponde a niñas y adolescentes: Ddeser

Uno de los pendientes de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, es la despenalización del aborto, pese a que casi 37.1 por ciento de casos atendidos es por violencia sexual contra niñas y adolescentes, aseveró Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser Tlaxcala).

“Este año vamos por la justicia reproductiva de las mujeres, por la no intromisión de la Iglesia y por el estado laico para garantizar el aborto seguro en Tlaxcala”, sentenció frente al Palacio Legislativo, donde encabezó una campaña de información.

En entrevista con La Jornada de Oriente reprochó que la omisión legislativa sigue presente, pues a las autoridades ni a legisladores les interesa el tema ni forma parte de su agenda, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); de hecho, ha sido desdibujado porque consideran que si “Tlaxcala es abortista no tiene buena imagen”.

“Es un estado indolente que no ha acatado la orden constitucional ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)” para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.

Por esta razón, realzó que las colectivas, la sociedad civil, las feministas y académicas también demandan que se elimine el delito de aborto en el Código Penal.

Buscan que se retome el tema y que se reconozca en esta entidad que es parte de las ocho del país, junto con Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Sonora, Durango y Tamaulipas, donde no ha prosperado legalmente.

Además, porque una de las propuestas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Tlaxcala, declarada en agosto de 2021, es la despenalización del aborto. “Pero hemos visto que no quiere avanzar”.

En acenso número de casos; 40% son por violencia sexual

En 2004, Ddeser Tlaxcala dio acompañamiento en cerca de tres mil casos de aborto y en lo que va de 2025 ha recibido más de siete mil peticiones de información, de las que en alrededor de tres mil 500 se interrumpió el embarazo, por lo que estima que el año cerrará con una cifra de cuatro mil 200 a cuatro mil 500.

Del número restante de solicitudes, más de tres mil 500, se desconoce su estatus, “no sabemos si esas mujeres lo han hecho en su casa, solas o en qué condiciones. Sí hay una necesidad de legalizar y no se ha reconocido”, comentó la activista feminista.

Añadió que la Secretaría de Salud del estado (Sesa) registra cada año aproximadamente tres mil casos que encuadran en las causales establecidas, incluida la violencia sexual y la cuestión espontánea.

Señaló que de los tres mil 500 casos de aborto registrados por Ddeser, en 40 por ciento las personas sufrieron violencia sexual, entre ellas, se encuentran infantes y adolescentes.

Precisó que ha acompañado en este proceso a 800 menores de 18 años y a más de 500 niñas de entre 10 y 14 años, que en conjunto representan 37.1 por ciento y que no van a los servicios de salud por miedo, por vergüenza, piensan que las van a criminalizar o a meter a la cárcel”.

De la totalidad de asuntos por violencia sexual, nada más 15 han sido denunciados penalmente y únicamente en tres de esos ya hubo una sentencia; muy pocos -agregó- se reportan a las autoridades porque en muchos el agresor de las niñas y adolescentes es un familiar; hay quienes no dan seguimiento a la carpeta de investigación debido al daño psicológico; peor aún, existen casos de niñas menores de 14 años de edad que son obligadas a la maternidad.

Desabasto de anticonceptivos en IMSS-Bienestar

Si bien ha aumentado el acceso de las jóvenes a información sobre medicamentos que pueden utilizar para interrumpir el embarazo y dónde adquirirlos, en las farmacias se les niega el derecho de comprarlos y se les exige receta médica.

Por tanto, ellas se acercan a las organizaciones “y hemos logrado que a través de las fundaciones, de donaciones y del trabajo que hacemos, tengan acceso real al aborto”.

La realidad -denunció- es que hasta los métodos anticonceptivos se han limitado, por el presupuesto y por el cambio al esquema IMSS-Bienestar, todo eso ha generado un desabasto desde hace casi un año.

El sector salud solamente les brinda los más comunes que son el condón interno y externo o masculino y femenino, por lo que para acceder a otros deben esperar de tres a seis meses.

Advirtió que otro factor que debe ser atendido es el del Dispositivo Intrauterino (DIU), ya que por un lado ha crecido su uso pero también las fallas en su eficacia, las cuales derivan en un embarazo, incluso, con la negativa del médico para retirar el aparato, exponiéndolas a complicaciones de salud.

Por otro lado, dijo que el programa de aborto seguro de Sesa “es bueno”, sin embargo, nada más tiene dos áreas y a una persona asignada para otorgar atención. “Es insuficiente”

Ante estas circunstancias, subrayó que es necesario presupuesto suficiente para atender a las mujeres en este tema “al que (las autoridades) no ven porque lo miran más desde una visión moral de, va a venir la iglesia católica o desde la postura de otras religiones o de grupos antiderechos humanos” de este sector de la población.

Aborto clandestino

Afirmó que Ddeser Tlaxcala no tiene conocimiento de muertes por aborto registradas en lo que va del año, pero sí de uno de morbilidad de una joven que acudió a una clínica particular a que se lo realizaran, el cual no fue seguro y por ello le fue retirada parte de la matriz.

Expuso que esta organización ha documentado que en la entidad ha crecido a más de 20 el número de clínicas privadas donde se efectúa esta práctica clandestinamente, pues entre 2020 y 2022 operaban unas 12.

Los costos -citó- siguen siendo elevados, se promocionan mucho en las redes sociales, van de los cinco mil hasta los 20 mil pesos, cuando pueden ser de 700 a mil pesos con medicamento.

Incluso, hay médicos que trabajan en Sesa, pero ahí “no lo hacen y en su clínica privada sí”; aunque también el sector salud público envía a las pacientes a esta organización para que se les brinde medicamentos con un procedimiento seguro y cuando el caso es complicado “lo remitimos a Puebla, Hidalgo o Ciudad de México”, donde el aborto ya es legal.

Política fallida

Mencionó que se han difundido notas periodísticas sobre la forma en que algunas mujeres se “deshacen del producto y lo tiran o lo dejan expuesto en la basura”, lo que habla “de una política pública fallida en la atención a los derechos de la población femenina, como los sexuales reproductivos.

“El mismo Estado nos ha llevado a criminalizarnos porque no nos garantiza derechos”, de lo contrario habría servicios de salud seguros, con norma de calidad y con la reducción de riesgo de embarazo, cuando no es deseado.

Refirió que en 2024 hubo dos denuncias por parte de médicos contra mujeres por abortar, pero ninguna fue presa porque ya está prohíbida la criminalización;

“lo que sí hay es mucha violencia obstétrica o institucional en los centros de salud, las tratan mal, no les pasan el suero o les echan en cara o les dicen, la vigencita te va a castigar”.

Texis Zúñiga recalcó que las organizaciones realizan el trabajo que le corresponde al estado, pues este debe garantizar la dignidad, salud y vida de las mujeres, pero “no lo está haciendo” frente al incremento de abortos.

Las mujeres -remarcó- son dueñas de su cuerpo, de decidir sobre él y de ejercer su autonomía, la cual se refleja en derechos que se han ganado poco a poco “en un contexto de violencia, desigualdad, pobreza, trata de personas con fines de explotación y violencia sexual”, factores vinculados al aborto.

Con este escenario, acentuó que las colectivas y académicas le apuestan a que las mujeres sean vistas como sujetas de derecho y no como objeto, pues la realidad ha sido rebasada porque ellas interrumpen un embarazo con o sin ley.

Subrayó que la población femenina indígena, así como de las niñas y adolescentes de las comunidades rurales alejadas, desconocen que tienen derecho a la salud sexual y reproductiva; por tanto, al carecer de una legislación en esta materia se generan desigualdades y se amplían más las brechas.

Como cada año, las feministas entregaron al Congreso local su iniciativa de despenalización, a propośito del 28 de septiembre Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

