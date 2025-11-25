Denuncian pobladoras de Tetlanohcan problema de trata, secuestro y violaciones contra mujeres; demandan mayor seguridad a Cuéllar

En Tetlanohcan, hay muchas personas que se dedican a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, a secuestros de jovencitas y a cometer violaciones, denunciaron pobladoras de este lugar.

- Anuncio -

Antes, fueron escuchadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien encabezó las brigadas en marcha contra la violencia de género en el arranque de los 16 Días de Activismo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el recorrido de algunas casas y negocios del Barrio de Aquiáhuac, municipio de Tetlanohcan, la titular del Poder Ejecutivo local recogió algunas solicitudes de un pequeño grupo de mujeres.

Una joven le pidió que se aplique la seguridad, pues no ha funcionado como ella lo ha dado a conocer, pues “realmente lo que nosotras vemos es que no es así”.

- Advertisement -

Expuso que en las comunidades de alrededor “pasan muchos accidentes, secuestros, robos, asaltos con mano armada, desgraciadamente unos mueren”.

A esto, la mandataria le contestó que es “importante que ustedes tengan toda la información completa porque hoy el estado es en el que menos delitos hay en todo el país”, además de que cuenta con “mucha tecnología e inversión”, ya que Tlaxcala es el que más ha destinado recursos a la seguridad.

“Porque necesitamos que haya los equipos necesarios, porque se requiere mucha tecnología”, recalcó y dijo que por ello se construyen los centros de Control y Comando (C2) en los 60 municipios de la entidad, entre ellos el de Tetlanohcan, de ahí que ofreció regresar a inaugurarlo en días próximos, “pero necesitamos muchos millones” para cada uno.

La pobladora de esta comunidad indígena expresó a la gobernadora: “Pues espero que sea así porque en realidad sí corremos mucho riesgo”. Cuéllar Cisneros le comentó que la invitaría al corte del listón del C2 para que conozca en qué se gastan los recursos.

- Advertisement -

Mientras que Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), le proporcionó a la joven un número telefónico y se puso a sus órdenes para que en caso de que conozca “a alguien que haya sido afectado”, le acompañe en la denuncia y en el mecanismo de atención.

En entrevista, las mujeres, quienes pidieron el anonimato, denunciaron que en esta región hay “muchas personas que se dedican a la trata de blancas (de mujeres con fines de explotación sexual), secuestros a muchachitas, hay violaciones, que no sabemos por qué se tapan”.

Lamentaron que no haya respuesta del municipio ni del estado a este tipo de situaciones. “Si dicen que están poniéndole mucha atención a la seguridad, pero nosotros como ciudadanos de aquí no vemos resultados porque siguen pasando cosas”.

Expresaron su preocupación por sus hijos. Asimismo, requirieron que las instituciones abran las puertas a las mujeres y que se les brinde la atención jurídica adecuada, ya que hay casos en los que los abogados de oficio no hacen bien su trabajo. “No nos hacen caso… me desaparecieron el expediente y la libreta de pensiones” alimenticias, acusó una de ellas.

A esta charla se incorporaron más vecinos que señalaron que otro problema grave es el de la tala ilegal de La Malinche, pues las personas que cometen este delito “ya son una mafia” y están fuertemente armados, incluso “no dejaron que se pusieran por acá las oficinas de la Guardia Nacional (GN)”.

Uno de los pobladores comentó que si el gobierno aceptara que la GN se establezca en Tetlanohcan, donaría un terreno ubicado en el monte, del que es propietario. “Estoy dispuesto para que haya seguridad porque están acabando con la montaña que es nuestro pulmón, pero los talamontes son vecinos de acá”.

Añadieron que uno de los talamontes tiene una vivienda cerca del Banco de Bienestar (BaBien), donde guarda la madera “y nadie le hace nada; hay otros a los que agarraron (detuvieron) y los volvieron a soltar… y más arriba hay más casas de ellos”.

Previo a las brigadas, en el acto protocolario, al que asistieron titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Secretaría de las Mujeres y de la Segob, Cuéllar Cisneros señaló que se han obtenido “25 sentencias del pasado de tratantes que abusaron de mujeres y que hoy están detenidos, por primera vez de historia en Tlaxcala, porque no vamos a permitir más violencia contra las mujeres“.