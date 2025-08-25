Demandan comunidades nombrar diputaciones locales en sus asambleas y no vía partidos en 2027; promueven otro recurso legal contra el Congreso por omisión

Presidentas y presidentes de comunidades nahuas y equiparables promovieron un incidente de incumplimiento contra el Congreso del estado, por prevalecer en omisión legislativa al no realizar la consulta sobre el nombramiento de diputaciones locales a través de asambleas en lugar de la vía partidos políticos, la cual le fue ordenada desde 2021.

Este recurso fue presentado el pasado 18 de este mes de agosto, ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), por diversas autoridades de localidades regidas por el sistema de usos y costumbres en la entidad.

La demanda está signada por más de 40 presidentes y presidentas, entre ellas, Nieves Contreras Pérez, de Álvaro Obregón (Españita), y Rosalba López Susano, de Santa Rosa de Lima (Ixtacuixtla); así como por personas que ocuparon ese cargo en años anteriores.

De esta manera, piden al TET que ordene al Congreso local “realizar a la brevedad” dicha consulta pendiente desde 2022 y que incluya la propuesta emanada de estas poblaciones para que 10 diputaciones sean asignadas desde la máxima autoridad interna que son sus asambleas, a efecto de que este mecanismo se implementa en el próximo proceso electoral local ordinario de 2027.

Previo a la presentación de este recurso legal, presidentas y presidentes de comunidad en funciones, así como ex autoridades, el pasado 16 de este mes de agosto celebraron la quinta reunión de las comunidades nahuas y equiparables del estado que se rigen por sistemas normativos propios (usos y costumbres) en San Diego Recova, municipio de Hueyotlipan, actualmente encabezada por Mauricio Palacios Flores.

La finalidad de este encuentro fue la de analizar temas de interés y reflexionar en torno a las preocupaciones generadas por temas de interés común, particularmente, los relativos a sus derechos colectivos, como el de la libre determinación, autonomía y consulta previa.

En esta plenaria reafirmaron que “sigue siendo una preocupación principal de las 94 comunidades el desacato a la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) para realizar una consulta sobre las diputaciones nombradas en sus asambleas generales comunitarias”.

Recordaron que en el año 2021, este órgano jurisdiccional resolvió en este sentido para ordenar al Congreso del estado consultar sobre este tema a estas localidades durante 2022, pero hasta ahora no ha dado cumplimiento a esta instrucción.

Acentuaron que en ese fallo la Sala Regional “confirmó lo planteado por el entonces presidente de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, Crispín Pluma Ahuatzi”, respecto de la omisión legislativa que existe, pues hasta ahora no hay una ley “que haga realidad el derecho” de las 94 comunidades a nombrar a sus diputadas y diputados en sus asambleas, mediante sistemas normativos propios “y no por la via de partidos políticos”.

Asimismo, en esta quinta reunión las y los presidentes ratificaron su rechazo “a las mal llamadas acciones afirmativas”, por considerar que fueron “adoptadas en su momento por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para evitar enfrentar el tema puesto sobre la mesa”, es decir, la demanda de postular candidaturas de las comunidades originarias, a través de asambleas comunitarias.

Con este contexto, remarcaron su convocatoria a defender a sus territorios y a todo el estado de Tlaxcala, así como a retomar la lucha legal, para que sus derechos sean efectivos y para que no haya imposiciones por encima de la Constitución ni de los tratados internacionales.

Subrayaron que en ocasiones los presidentes municipales “nos quieren tomar de menos, pero no somos menos, somos igual que ellos pero con distinta representación”; y remarcaron que “ni el gobierno ni nadie” debe entrometerse en la vida interna de estas poblaciones, por lo que instaron “a tener cuidado”, pues “nadie nos protege”.

En esta plenaria se desarrollaron diversas actividades, como ponencias por parte de expertos, entre ellos, el magistrado en retiro, Rubén Paulo Ruíz Pérez, y el profesor investigador, Alfredo Cuecuecha Mendoza, también extitular del Colegio de Tlaxcala A.C. (Coltlax).