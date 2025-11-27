Jueves, noviembre 27, 2025
Defensa de Cecilia Monzón concluye desahogo de pruebas en el juicio por feminicidio contra Javier López Zavala

El equipo jurídico que representa a Cecilia Monzón, concluyó el desahogo de las pruebas en contra de Javier López Zavala.
Isaí Pérez Guarneros

La abogada Helena Monzón confirmó esta tarde que el equipo jurídico que representa a su hermana, la activista Cecilia Monzón, víctima de feminicidio en 2022, concluyó el desahogo de las pruebas en contra de Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla por el PRI y señalado como presunto autor intelectual del crimen.

En este sentido, la litigante detalló que su equipo decidió no prolongar más el proceso, por lo que será hasta el 3 de diciembre cuando el juicio reanude sus audiencias. En esa fecha, corresponderá a la defensa de Jair N., presunto autor material del feminicidio junto con Silvestre N., presentar sus pruebas y argumentos para sostener su inocencia.

“Le toca a la defensa de Jair N. proponer, pero es la misma prueba de la FGE porque no tiene prueba propia”, señaló la litigante a través de su cuenta de X.

Por otra parte, este jueves el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal discutirá si concede el amparo definitivo a López Zavala para dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelaciones del estado de Puebla respecto a la lectura de la denuncia por violencia familiar presentada por Cecilia Monzón contra su expareja sentimental meses antes de su asesinato.

Al respecto, Helena Monzón ha insistido en que la suspensión provisional otorgada a López Zavala contraviene la nueva Ley de Amparo, por lo que exigió al Poder Judicial actuar conforme al debido proceso.

Dicha suspensión obligó a cancelar la audiencia por el juicio de violencia familiar programada para este viernes, en la que se dictaría la pena de prisión contra López Zavala tras haber sido declarado culpable de este delito en agravio de su expareja por segunda ocasión el pasado sábado.

Cabe recordar que la abogada exigió hace una semana al Poder Judicial del estado de Puebla que ambos procesos queden concluidos antes del 19 de diciembre, último día hábil para celebrar juicios previo al periodo vacacional.

No obstante, en los últimos días han surgido nuevas estrategias dilatorias que han frenado el avance de ambos procedimientos, como la solicitud de amparo presentada por la defensa de López Zavala en el caso de violencia familiar, lo que deja únicamente 16 días hábiles para concretar la conclusión de los dos juicios.

