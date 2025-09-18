Jueves, septiembre 18, 2025
De un tiro ejecutan a joven en camino de terracería de Tepeaca

Policías de Cuapiaxtla y Los Reyes de Juárez atendieron el reporte

Habitantes de Tepeaca reportaron el hallazgo del cadáver de un joven de entre 25 y 30 años en un camino de terracería.
Isaí Pérez Guarneros

Habitantes de San Hipólito Xochiltenango, en el municipio de Tepeaca, reportaron el hallazgo del cadáver de un joven de entre 25 y 30 años en un camino de terracería que conduce a los ejidos de Buenavista Juárez. El cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Apenas el pasado 15 de septiembre, un comando disparó contra dos policías municipales de Tepeaca, ataque en el que perdió la vida un uniformado. En este contexto, tras el hallazgo del cadáver, fueron policías municipales de Cuapiaxtla de Madero y de Los Reyes de Juárez quienes atendieron el reporte de emergencias poco después del mediodía del miércoles.

Lo anterior ocurrió porque la corporación municipal de Tepeaca informó que no contaba con agentes disponibles para acudir al llamado de los habitantes de la comunidad. Una vez en el lugar, los oficiales de Cuapiaxtla y Los Reyes confirmaron la presencia del cuerpo.

De inmediato se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizó el levantamiento del cadáver. Los agentes municipales acordonaron la zona y localizaron un casquillo percutido de arma de fuego cerca del cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de que la ejecución ocurrió en el mismo camino de terracería.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro municipal de Tepeaca, donde se le practicará la necropsia de ley. Aunque permanece en calidad de desconocido, se confirmó que la herida de bala se alojó en uno de sus ojos.

Entre las características físicas y vestimenta de la víctima se detalló que portaba un pantalón tipo pants color negro, camisa de cuadros, chamarra negra y tenis del mismo color. La FGE ya inició la carpeta de investigación y los trabajos para establecer la identidad del joven.

Cabe recordar que durante la madrugada del 15 de septiembre, los policías municipales de Tepeaca, Nicolás Olivares Cedas y Abigail Berenice Huerta Luna, fueron atacados a balazos por un grupo de cuatro hombres armados mientras patrullaban el barrio de San Diego.

 

Tras el ataque, Olivares Cedas perdió la vida cuando recibía atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja. En tanto, Huerta Luna resultó con múltiples lesiones por esquirlas en la espalda y, luego de permanecer hospitalizada, fue dada de alta la mañana de este martes en el Hospital General de Tepeaca.

La agresión se registró frente a la escuela Profesor Filiberto Quiroz, sobre el antiguo camino a Tochtepec, donde los sujetos descendieron de una camioneta blanca y, con fusiles de alto calibre, dispararon en repetidas ocasiones contra la patrulla en la que se encontraban los uniformados.

Al cierre de esta edición no se reportaban detenidos, a pesar de que cámaras de seguridad captaron la camioneta utilizada por los agresores tras el ataque contra los oficiales municipales.

