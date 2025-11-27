Concluye identificación de Elianis Martínez; analizan repatriación de restos a Cuba

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que diagnósticos del proceso de identificación del cuerpo de Elianis Martínez , joven cubana de 21 años que perdió la vida en el ataque al bar Lacoss , donde también fallecieron otras cinco personas.

La identificación se realizó mediante una videollamada por Zoom con la tía de la víctima, Zarahí González, residente en España, además del cotejo de huellas dactilares.

Este procedimiento se llevó a cabo debido a que la madre y el resto de la familia de Elianis viven en el municipio de Banes, en la provincia de Holguín, Cuba. Desde allí, su madre intentó en repetidas ocasiones comunicarse con la Fiscalía poblana; Sin embargo, las dificultades de conexión a internet y de señal telefónica en su comunidad lo impidieron.

A través de un comunicado, la FGE informó que la identificación fue realizada directamente con la tía y el abuelo de la joven bailarina cubana , quien contaba con todos sus documentos migratorios en regla para trabajar en México.

La institución detalló que aplicó un cuestionario ante mortem para recabar datos individualizantes, como tatuajes, cicatrices y señas particulares, además de corroborar información odontológica.

Con la confirmación oficial de la identidad, el grupo de especialistas forenses emitió el certificado correspondiente de identidad humana.

Pese a que desde ayer se dio a conocer que la familia tenía la intención de incinerar el cuerpo de Elianis para repatriar únicamente las cenizas, la FGE aún analiza esta posibilidad, pues al tratarse de una muerte violenta , el cuerpo no puede ser incinerado por el momento.

En este contexto, la dependencia aseguró que mantendrá comunicación constante con los familiares de Elianis y ofrecerá todas las facilidades necesarias para concretar la repatriación de los restos.