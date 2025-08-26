Cierran carretera y bloquean acceso a Ciudad Judicial en demanda de liberación de Saúl N

Nuevamente, pobladores de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, del municipio de Chiautempan, bloquearon la carretera México-Veracruz y se manifestaron en la sede del Poder Judicial federal en demanda de la liberación de Saúl N. quien se encuentra recluido por su presunta participación en un linchamiento ocurrido en el año 2022.

Este martes, antes de las 9 horas, medio centenar de pobladores y familiares de Saúl se apostaron en el lugar conocido como la Y Griega, en las inmediaciones del Seminario Mayor de Tlaxcala, en donde bloquearon la circulación de la carretera por casi 10 minutos. Después, marcharon por la carretera hasta ciudad Judicial, en donde repitieron el bloqueo y cerraron los accesos al recinto federal, en demanda de que el Tribunal Colegiado resuelva a la brevedad los juicios de amparo promovidos en favor del detenido.

Los inconformes señalaron que la exigencia es clara que antes del 4 de septiembre se dicte la resolución que podría abrir la puerta a la libertad de Saúl, quien, aseguran, lleva más de tres años en prisión sin pruebas suficientes en su contra.

En entrevista, Neftaly Pérez Rodríguez, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que el pasado 14 de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado ya había discutido el asunto de Saúl, pues el magistrado ponente, Francisco Ballesteros, presentó un proyecto que proponía concederle el amparo por vicios de fondo, aunque únicamente para efectos, lo que habría derivado en la reposición de su juicio oral.

Sin embargo, el asunto fue retirado a propuesta del magistrado presidente de ese órgano jurisdiccional, José Luis Moya, quien consideró que el proyecto quedaba “corto” y debía adecuarse a la metodología establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo Directo 4/2022, conocido por haber inspirado el documental “Duda Razonable”.

En aquel caso, la Corte concedió un amparo liso y llano, es decir, ordenó la libertad inmediata de los acusados por falta de pruebas.

“Lo que esperamos es que en los próximos días el Tribunal vuelva a enlistar el asunto y que ahora sí se otorgue un amparo más amplio, que permita la libertad inmediata de don Saúl”, subrayó Pérez Rodríguez, quien recordó que, de acuerdo con una resolución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los magistrados de este órgano permanecerán en funciones hasta el 16 de septiembre, a fin de dar paso a la transición con los nuevos integrantes que tomarán posesión desde el 1 de septiembre.

“Por eso la comunidad se manifiesta, por la preocupación de que, aunque ya se discutió el 14 de agosto, todavía no hay resolución y temen que el cambio de magistrados retrase indefinidamente la sentencia. Lo que pedimos es certeza y que cumplan su palabra de discutirlo el 4 de septiembre”, expuso.

“El hecho de que un magistrado haya propuesto otorgar el amparo demuestra que sí hay inconsistencias graves en el caso. Si no tuviera razón, ni siquiera se le hubiera planteado esa posibilidad”, insistió Pérez Rodríguez.

Abundó que este caso no sólo representa la libertad de una persona, “sino la posibilidad de que el Tribunal enmiende una injusticia. Saúl lleva más de tres años en prisión sin pruebas, y eso no puede sostenerse en un Estado de derecho”.

Al momento de la marcha y bloqueo, fueron decenas los automovilistas afectados por esta acción, misma que amenazaron con repetir y ampliarlar sino no se agilizar la resolución a favor de Saúl N.