Balacera en Acatzingo deja una persona sin vida: autoridades recolectaron 200 casquillos

La noche del jueves se registró un enfrentamiento armado entre dos grupos criminales en el municipio de Acatzingo, que dejó como saldo una persona muerta. Autoridades ministeriales localizaron cerca de 200 casquillos percutidos en las calles Rodolfo Sánchez, Taboada y Zacatecas, de la comunidad de San Sebastián Villanueva.

Habitantes de las zonas aledañas reportaron las detonaciones, por lo que agentes de la Policía Estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional acudieron al lugar. Sin embargo, no se registraron detenciones.

De manera extraoficial se informó que el enfrentamiento habría sido protagonizado por un grupo criminal de alcance nacional y una célula local encabezada por un hombre identificado como “El Toñín”.

Durante la inspección del área, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, quien ya no contaba con signos vitales.

Mientras esperaban la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), elementos de la Secretaría de Marina (Semar) se sumaron a las labores de resguardo y al operativo de búsqueda en la zona.

La FGE inició una carpeta de investigación por homicidio doloso. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada ni se han proporcionado detalles sobre sus características físicas o vestimenta que permitan establecer su identidad.

Fue hasta la madrugada de este viernes cuando las autoridades concluyeron los trabajos en el lugar.