Disparan y hieren gravemente a dos hombres en un intento de asalto sobre la carretera federal Tehuacán–Orizaba

La mañana de este jueves, un comando disparó e hirió de gravedad a dos hombres identificados preliminarmente como Eduardo, de 65 años, y Andrés, cuando circulaban sobre la carretera federal Tehuacán-Orizaba, a la altura de la comunidad de Azumbilla, perteneciente al municipio de Nicolás Bravo, presuntamente en un intento por despojarlos del vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores intentaron detener la marcha del automóvil, pero las víctimas se resistieron, por lo que abrieron fuego en su contra antes de darse a la fuga. Cuatro proyectiles impactaron en el abdomen de Eduardo, mientras que su acompañante resultó herido en las extremidades y, presuntamente, a la altura de la cabeza.

Automovilistas que presenciaron los hechos alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Chapulco, acompañados por policías municipales, quienes tras una valoración inicial trasladaron a los heridos al Centro de Salud de Santiago Miahuatlán.

No obstante, los médicos determinaron que ambos presentaban lesiones de alta gravedad y requerían atención hospitalaria especializada, por lo que fueron trasladados nuevamente en ambulancia al Hospital General de Tehuacán, escoltados por una patrulla de la Policía Estatal.

De acuerdo con la última actualización médica, ambos permanecen en estado delicado pero fueron estabilizados por el equipo médico y se mantienen bajo estricta vigilancia.

La Policía Estatal dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias ministeriales y esclarecer el origen de la agresión. Aunque las primeras versiones apuntan a un intento de robo de vehículo, será el Ministerio Público quien determine el móvil del ataque.