Miércoles, agosto 27, 2025
Acepta ‘El Mamado’, segundo al mando de ‘La Barredora’, ser testigo colaborador de FGR

La Jornada

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) otorgó un criterio de oportunidad a Ulises Pinto Madera, El Mamado, identificado como el segundo hombre en importancia dentro del Cártel La Barredora, que dirigía el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Integrantes del Gabinete de Seguridad confirmaron a La Jornada que Pinto Madera permaneció bajo custodia del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), desde el pasado 23 de julio, ya que decidió negociar el alcance de las acusaciones en su contra a cambio información sobre el grupo delictivo que opera en los estados de Tabasco y Chiapas y que controla las extorsiones, tráfico de drogas y migrantes, con la complicidad de integrantes de cuerpos policiacos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido total hermetismo en torno a la situación jurídica de Ulises Pinto, luego de que fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, desde donde operaba, ya que desde mediados de 2024 rompió su alianza con Hernán Bermúdez Requena, y generó una célula criminal que disputaba o control de los territorios al que fuera fundador de la organización.

Hernán Bermúdez Requena fue titular de Seguridad Pública en el estado de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López.

