A golpes asesinan a trabajador de una tortillería en el centro de Izúcar

La mañana de este lunes, trabajadores de la tortillería La Poblanita, ubicada en el centro de Izúcar de Matamoros, encontraron el cuerpo sin vida de Guadalupe, un molinero de 55 años, que presentaba múltiples heridas en su cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido sorprendido alrededor de las seis de la mañana, justo cuando iniciaba su jornada laboral. En ese momento, al menos una persona lo agredió brutalmente a golpes hasta dejarlo inconsciente sobre el suelo.

Las investigaciones preliminares apuntan a que pudo tratarse de un asalto, ya que en el establecimiento fueron sustraídos varios objetos de valor. Debido a la gravedad de las lesiones, Guadalupe habría perdido la vida minutos después de la agresión.

El hallazgo ocurrió un par de horas más tarde, cuando sus compañeros de trabajo llegaron al local, ubicado sobre la calle Benito Juárez, entre Guadalupe Victoria y 5 de Mayo, y notaron que la cortina metálica estaba abierta. Al ingresar, encontraron al molinero gravemente herido.

De inmediato dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

Te puede interesar: Homicidio de Leonel Herrerías habría sido porque descubrió a quienes robaban su domicilio

Hasta el cierre de esta edición, la zona permanecía acordonada por los agentes municipales en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), quienes realizarán el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con este hecho violento.

De manera extraoficial, los indicios recabados por los policías municipales sugieren que Guadalupe fue asesinado en el contexto de un asalto violento, hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por las autoridades ministeriales.

Leer más: Dos sujetos en motocicleta ejecutan a tiros a un hombre en Xonacatepec