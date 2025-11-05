Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasSalud

Suspende Coepris moteles por carecer de medidas que garanticen la salud

Sin precisar cifras la titular de la Coepris informó que han sido suspendidos moteles por carecer de medidas que garanticen la salud de las personas usuarias.    
Guadalupe de La Luz Degante

Sin precisar cifras, Mónica Jazmín Jiménez Gutiérrez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), informó que durante los operativos de inspección han sido suspendidos moteles por carecer de medidas que garanticen la salud de las personas usuarias.    

Durante su participación en el Diálogo Circular con medios de comunicación, comentó que se han llevado a cabo recorridos, los cuales iniciaron en el municipio de San Pablo del Monte, donde fueron supervisados todos los moteles de la vía corta Santa Ana-Puebla.

La funcionaria estatal agregó que se ha hecho lo propio en los establecimientos de este giro en las regiones de Huamantla, Apizaco y Totolac, así como en la carretera hacia San Martín Texmelucan, estado de Puebla.

“La mayoría de moteles han sido suspendidos porque no cuentan con las medidas sanitarias suficientes para garantizar la salud” de las personas usuarias. Sin embargo, dijo que en ese momento no tenía el dato exacto de los que han sido visitados y sancionados.

La comisionada reiteró que la suspensión de establecimientos de diversos giros por parte de esta institución “no es porque nosotros queramos sino para proteger la salud” de todas las personas. 

Asimismo, remarcó que actualmente la Coepris mantiene dos operativos activos, uno está enfocado a los bares que funcionan en la entidad, en cumplimiento al decreto emitido por la actual administración, sobre la restricción del horario, hasta las 02:00 horas.

El otro es el relativo a moteles, por lo que en este caso “estamos vigilando” que sean acatadas las disposiciones establecidas para la prestación de este servicio, señaló en esta rueda de prensa.

Por otra parte, recalcó que este organismo no ha recibido quejas ni denuncias en contra de su personal, ni bajas por casos de corrupción, pues “nosotros estamos alineándonos a los proyectos de la Cuarta Transformación y por parte de nuestra gobernadora que es cero corrupción, estamos estableciendo una estrategia nacional de buen gobierno”.

Agregó que hay una plataforma nueva en la que se pueden presentar quejas y en la se encuentran precisos los lineamientos para los establecimientos y también guías para la realización de una autoverificación.

La funcionaria sostuvo que la totalidad de verificadores de la Coepris, para realizar sus labores, utilizan una video cámara “que no puede ser violada, no puede ser apagada, y nos habla de nuestro actuar y también nos puede exponer el actuar de las personas a las que vamos a verificar”, repasó.

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

00:01:23

Pareja se intoxica en la habitación de un motel; un hombre falleció

Patricia Méndez -
Una pareja se intoxicó con monóxido de carbono cuando se encontraban en el interior de una de las habitaciones del Motel River localizado en...

En un lustro se registraron 10 asesinatos de mujeres en moteles; cinco ocurrieron en 2022

Kara Castillo
Cinco mujeres fueron asesinadas en hoteles o moteles en Puebla este 2022, la cifra supera los homicidios registrados en “lugares de paso” en cinco...
00:01:02

Encuentran sin vida y con huellas de estrangulamiento a una mujer en un motel de San Pedro Cholula

Patricia Méndez -
El cuerpo sin vida de una mujer de entre 25 y 30 años de edad, el cual tenía rastros de haber sido estrangulada, fue...

Sheinbaum: regresar a la guerra contra el ‘narco’ es dar permiso para matar e ir hacia el fascismo

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que regresar a la guerra contra el narcotráfico “no es opción… es permiso para...

Las relaciones entre las agencias espaciales de EU y Rusia “son bastante buenas”: Shepherd

La Jornada -
Cabo Cañaveral. En una racha sin precedentes, la Estación Espacial Internacional celebró el pasado fin de semana 25 años de ocupación continua. Su lista...

“Violaciones al alto el fuego deben parar”: ONU

La Jornada -
Doha. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer las “continuas violaciones” del alto el fuego en la...

