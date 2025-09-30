ISSSTE Tlaxcala atiende 22 casos de cáncer infantil y refuerza detección temprana

El Hospital General del ISSSTE en Tlaxcala mantiene actualmente 22 casos de cáncer infantil en tratamiento, tanto en la entidad como en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

El coordinador de Pediatría, Carlos Arturo Jiménez Barreto explicó que la prioridad es la identificación temprana y la referencia inmediata hacia hospitales de tercer nivel, ya que

“Actualmente, tenemos registrados 22 casos de cáncer infantil en tratamiento, tanto en nuestra unidad como en el tercer nivel de atención. Respecto a la tendencia, nos mantenemos vigilantes, buscando siempre la identificación temprana para una intervención oportuna”.

El tipo de cáncer más frecuente en la niñez derechohabiente del ISSSTE Tlaxcala es la Leucemia Linfoblástica Aguda, aunque también se han detectado adenomas de tiroides, tumores germinales y de sistema nervioso central, Sarcoma de Ewing, linfomas linfoblásticos y adenocarcinomas.

Jiménez Barreto precisó que la enfermedad se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 17 años de edad, con un promedio de aparición en los 12 años y medio.

“El 64 por ciento de los casos corresponden a varones, mientras que el 36 por ciento son niñas”, señaló.

Entre los síntomas de alarma que padres y cuidadores deben vigilar destacan: crecimiento anormal del abdomen, fiebre sin causa aparente, palidez persistente, dolor de cabeza que interrumpe el sueño, moretones sin motivo, sangrado de encías o nariz, pérdida de equilibrio, cambios de comportamiento, luz blanca en un ojo, dolor de huesos o articulaciones, aparición de bolitas en cuello, axilas o ingles, así como pérdida de peso.

“Es fundamental que los padres estén atentos a señales de alarma. Ante cualquiera de estas, es crucial buscar atención médica de inmediato”, advirtió el coordinador.

Una vez confirmado el diagnóstico, los pacientes son remitidos a unidades de tercer nivel en un plazo no mayor a siete días, conforme a la guía nacional de detección de cáncer infantil.

Desde el pasado mes de agosto, el ISSSTE Tlaxcala implementó un seguimiento diario de referencias, con evaluaciones en menos de 72 horas y la captura de casos en menos de 24 horas.

En materia de diagnóstico y tratamiento, Jiménez Barreto explicó que la institución aplica de manera estricta las guías de práctica clínica actualizadas en 2023, basadas en evidencia científica. “Nos aseguramos de brindar una atención estandarizada y de calidad, siguiendo la guía de detección temprana y referencia correcta”, aseguró.

Además del tratamiento médico, se está consolidando un proceso integral de acompañamiento emocional y psicológico, que incluye la medicina paliativa impartida por médicos familiares capacitados. El objetivo es atender no solo al paciente, sino también a las familias que enfrentan el proceso.

El ISSSTE también desarrolla actividades de prevención y sensibilización, como pláticas informativas durante consultas, charlas sobre signos de alarma en talleres de lactancia materna y la distribución de carteles en unidades médicas. Cada 15 de febrero se impulsa la campaña nacional “Para detectar hoy, para sonreír mañana”.

El mensaje a la sociedad tlaxcalteca es que el cáncer infantil puede detectarse a tiempo, ya que “cada padre, madre y cuidador tiene un papel fundamental en la observación de los síntomas de alarma. Invitamos a la sociedad a no minimizar los signos de alerta y acudir de inmediato al primer nivel de atención o, en caso necesario, al área de urgencias del Hospital General”.

Finalmente, Jiménez Barreto reiteró que el ISSSTE Tlaxcala revisa todas las solicitudes de referencia de primer nivel en un periodo no mayor a tres días, garantizando diagnósticos rápidos y atención con calidad.

“Detectar a tiempo salva vidas: hoy más que nunca, la vigilancia y la acción oportuna pueden regalar un mañana lleno de sonrisas a nuestros niños”, concluyó el coordinador de Pediatría.

