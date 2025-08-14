ISSSTE logra que 80% de hijos de derechohabientes mantenga lactancia materna durante seis meses

La subdirectora Médica del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tlaxcala, Marta Rodríguez Sánchez informó que el 80 por ciento de los hijos de derechohabientes mantiene lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, gracias a un programa de acompañamiento que inicia en el embarazo y se refuerza en cada etapa del parto y posparto.

Rodríguez Sánchez explicó que la estrategia comienza desde la primera consulta prenatal en la Unidad de Medicina Familiar, donde las futuras madres reciben orientación sobre lactancia. Posteriormente, en el área de ginecología y durante el parto, el personal médico y de enfermería refuerza la enseñanza.

La capacitación es personalizada y teórico–práctica. “Les mostramos cómo tomar el pezón, cómo colocar al bebé y las diferentes posiciones para que estén cómodas”, señaló.

Todas las unidades médicas y el hospital cuentan con lactarios, equipados con sillones, sillas y materiales de apoyo, además de personal de enfermería especializado. El equipamiento se ha fortalecido con el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), aclaró.

Aunque los lactarios hospitalarios son exclusivos para derechohabientes, las trabajadoras del hospital que lo requieran también pueden utilizarlos.

El personal de salud recibe cursos presenciales y virtuales, especialmente durante el mes de la lactancia, que es en agosto. Participan en congresos nacionales y estatales para actualizar conocimientos sobre técnicas y beneficios de la lactancia materna. Además, se realizan actividades adicionales como talleres, cursos virtuales, difusión de información en periódicos murales y charlas en el área de pediatría.

La funcionaria destacó que, aunque amamantar parece algo natural, la técnica correcta requiere enseñanza. “Si no está en buena posición, la mamá se va a cansar, el bebé se quedará con hambre y pueden aparecer problemas como cólicos, reflujo o grietas en los pezones”.

Entre los beneficios de la lactancia para la madre, mencionó la reducción de peso, menor riesgo de embarazo en los primeros meses y la prevención de enfermedades como el cáncer. Para el bebé, fortalece el sistema inmunológico, reduce la frecuencia de enfermedades y mejora su desarrollo psicomotor.

El principal reto para mantener la lactancia exclusiva es la distancia del trabajo, especialmente para madres que no pueden extraerse leche en su lugar laboral. Por ello, se les enseña cómo almacenarla para que el bebé continúe recibiendo leche materna, aunque no sea directamente del pecho.

En promedio, el hospital atiende unos 30 nacimientos al mes y realiza más de 2 mil 500 asesorías anuales en lactancia. Esto incluye capacitación durante la estancia hospitalaria y seguimiento en consultas de control de niño sano.

Todas las madres reciben seguimiento médico y nutricional, registrando peso, talla y desarrollo neurológico de los bebés, así como reforzando la técnica de lactancia en cada visita.

Los casos de suspensión temprana son pocos y, en su mayoría, se deben a la carga laboral y a la falta de condiciones para extraerse leche en el trabajo. Solo en situaciones médicas específicas, donde la lactancia está contraindicada, se interrumpe de manera definitiva.

Rodríguez Sánchez hizo un llamado a las madres a prolongar la lactancia más allá de los seis meses recomendados. “Mínimo hasta el año, y si es posible, hasta los primeros tres meses del segundo año”.

