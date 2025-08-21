ISSSTE identifica necesidad de ampliar el Hospital General en Tlaxcala por alta demanda de derechohabientes

Durante la visita de supervisión y seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT), la subcoordinadora de Evaluación de Políticas Institucionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Tarin Daniela Muñoz Zúñiga, destacó que uno de los principales retos en Tlaxcala es la ampliación del Hospital General, debido a la creciente demanda de atención médica por parte de los derechohabientes.

La supervisión permitió evaluar el desempeño de la Oficina de Representación del ISSSTE en Tlaxcala y generar un diagnóstico actualizado que servirá para reforzar acciones estratégicas en beneficio de los usuarios.

“El objetivo es reforzar las acciones que impactan directamente en las y los derechohabientes, constatando en campo los avances en materia presupuestal, equipamiento, mantenimiento, abasto de insumos y calidad en la atención”, señaló Muñoz Zúñiga.

Durante la visita se revisaron los principales ejes del PAT, incluyendo seguimiento presupuestal, mantenimiento de equipos e infraestructura, la Estrategia de Trato Digno, gestión de insumos médicos, atención jurídica inmediata y cumplimiento de metas administrativas y de coordinación con las direcciones centrales.

En cuanto a los avances identificados, la Subcoordinación detectó mejoras en el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos médicos, lo que permitió mantener en operación servicios que antes estaban en riesgo de cierre.

Además, se fortaleció la Estrategia de Trato Digno mediante mayor capacitación al personal de ventanilla y atención a derechohabientes, así como un abasto médico más regular y oportuno gracias a la mejora en los procesos de compra y distribución de insumos.

“Se ha logrado una respuesta más ágil en materia jurídica y administrativa, con reducción en los tiempos de atención a trámites que antes eran más prolongados”, comentó Muñoz Zúñiga.

Entre las áreas de mejora, la Subcoordinación destacó la necesidad de homologar criterios administrativos con otras oficinas, consolidar un sistema eficaz de monitoreo de insumos y reforzar infraestructura en unidades de primer nivel.

También, se recomendó agilizar la capacidad de resolución administrativa para atender necesidades inmediatas y avanzar con la ampliación del Hospital General, considerando la alta demanda de los derechohabientes en Tlaxcala.

En el estado, los principales retos incluyen ampliar la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención, garantizar abasto regular en clínicas alejadas, agilizar procesos administrativos y modernizar la infraestructura médica y educativa de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI).

Finalmente, Muñoz Zúñiga destacó que este proceso de supervisión tiene un impacto directo en la calidad del servicio, pues asegura que “la continuidad de la atención médica y administrativa mejora la experiencia del derechohabiente y consolida la confianza ciudadana en el ISSSTE”.

“Con estas acciones, los compromisos del PAT se traducen en resultados concretos que benefician a las familias tlaxcaltecas”, concluyó la subcoordinadora

La visita forma parte de las acciones de la Dirección de Oficinas de Representación que dirige Rodrigo Ávila Carrasco, en seguimiento a las políticas institucionales que ha instruido Martí Batres para reforzar la atención que otorga el ISSSTE a nivel nacional.

