Inicia el 20 de octubre campaña de vacunación invernal con llegada de biológicos contra influenza: Sesa

La Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala iniciará este lunes 20 de octubre la campaña de vacunación invernal 2025–2026, tras la llegada el pasado viernes 17 de octubre de las dosis contra influenza. El titular de dicha dependencia, Rigoberto Zamudio Meneses confirmó que la jornada se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026 y que se aplicarán distintos biológicos.

“El lunes 20 arrancamos la campaña invernal. Ya llegó la vacuna contra influenza y estamos esperando la cuenta final del número de dosis que nos enviaron”, explicó el funcionario, en entrevista.

- Anuncio -

Zamudio Meneses aclaró que la vacunación no se limitará a la influenza, pues durante la temporada también se aplicarán vacunas contra Covid–19, VPH y otras contempladas dentro del esquema nacional. “Es la temporada invernal, pero tenemos Covid, tenemos VPH, BCG”, señaló.

Consulta más en: Inició IMSS vacunación contra influenza en Tlaxcala

Como cada año, el inicio de la campaña dará prioridad a los sectores más vulnerables, incluyendo niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos con comorbilidades.

“Siempre la vacuna contra influenza estacional se inicia en los sectores más vulnerables. Después se abre para toda la población en general”, puntualizó.

- Advertisement -

Respecto al avance del programa SRP, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, el secretario informó que el estado mantiene un 93 por ciento de cobertura, gracias a la aplicación de 21 mil dosis adicionales en municipios donde se habían detectado rezagos. “Estamos terminando prácticamente de aplicar 21 mil dosis extras. El brote que tuvimos en estados del norte y los casos en Hidalgo y la Ciudad de México nos llevaron a reforzar esta medida”, precisó.

Recordar que en julio pasado, cuando se dio el punto más alto del brote, Zamudio detalló que los municipios de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco habían superado el 94 por ciento de vacunación, situándose en color verde dentro de los indicadores estatales. Sin embargo, Calpulalpan, Terrenate, Españita, Atltzayanca, Tequexquitla y Cuapiaxtla tenían índices bajos que requieren atención inmediata, por lo que se hizo una campaña focalizada a estas Comunas,

Asimismo, señaló que Sesa mantiene jornadas permanentes de vacunación en centros de salud y módulos instalados en espacios públicos. “Tenemos puntos en Gran Patio y en Galerías Tlaxcala. Invitamos a la población a que acuda, la vacunación está abierta para todos”, dijo.

- Advertisement -

Por otro lado, anunció la reciente llegada de dosis BCG, utilizada para prevenir la tuberculosis en niños.

“Acaba de llegar la BCG, entonces todos los niños que tienen pendiente esa vacuna, esta es una oportunidad. Que los papás la soliciten en los centros de salud”, exhortó.

Te puede interesar: Ayuntamiento de Tlaxcala y Sesa concluyen con éxito jornada sabatina de vacunación antirrábica