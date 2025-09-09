Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal: Entendiendo las causas para prevenir

HealthyChildren identifica a los rasgos faciales atípicos, déficit de crecimiento y anormalidades del sistema nervioso central como las tres principales áreas afectadas en los niños que nacen con el síndrome alcohólico fetal, es decir, aquellos cuyas madres consumieron bebidas alcohólicas durante su embarazo.

Ya se ha determinado que el consumo de alcohol durante este periodo afecta de manera crucial y permanente el desarrollo físico e intelectual del recién nacido.

Por consecuencia cada 9 de Septiembre se conmemora el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) buscando sensibilizar y crear conciencia en la población sobre las consecuencias irreversibles que este trastorno provoca en los bebés.

Pero ¿Qué hay detrás de una mujer que bebe aun estando embarazada?

Si bien es responsabilidad de la madre mantenerse sana para al mismo tiempo cuidar de la salud de su bebé, evitando consumir ciertos medicamentos, alimentos y bebidas (sobre todo el alcohol). Aún no se ha hecho el suficiente cuestionamiento ni consciencia sobre qué razones o factores pueden estar influyendo en una mujer embarazada para que ésta decida tomar bebidas alcohólicas así sea en mínimas cantidades.

En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que en 2018 hasta 2.3 billones de personas consumieron alcohol en el mundo, de las cuales el 9.8% eran mujeres que consumieron alcohol durante el embarazo (WHO, 2018).

Sin embargo, dichas estas estadísticas de consumo de alcohol muestran cifras poco precisas, ya que resulta muy complicado lograr obtener cifras reales de consumo de alcohol durante el embarazo, pues en los cuestionarios muchas veces las mujeres no son completamente honestas, ya sea por vergüenza y/o por miedo al rechazo, y muchas veces por la falta de datos reales.

México es ejemplo de las posibles inconsistencias en estos datos. Al observar las estadísticas mundiales, este aparenta ser un país con consumo mínimo de esta sustancia.

En un estudio realizado por Fabiola Castorena Torres, doctora en Ciencias en Toxicología e Irene Martín del Estal, estudiante de quinto semestre del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey señalan que México tiene una gran prevalencia de consumo de alcohol, el 71 por ciento de las personas han consumido alcohol en algún momento de la vida, de éste el 80.1 por ciento eran hombres y el 62.6 por ciento mujeres. Y en los últimos años la prevalencia del consumo de alcohol en México entre los adolescentes de 12 a 17 años está aumentando (55.2 por ciento) Además, nuestro país tiene una tasa de fertilidad mayor en mujeres jóvenes entre 12 y 19 años (77.0 por ciento), donde el 40 por ciento tienen relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos.

Pese a que no existen estadísticas precisas sobre el fenómeno del consumo de alcohol durante el embarazo en México, se podría suponer que exista una significativa prevalencia de problemas asociados con el consumo de esta sustancia durante los periodos de gestación.

La carga emocional y social que conlleva ser madre

Lori Wolfe, Consejera Certificada de Genética y Especialista en Información de Teratología (experta en defectos de nacimiento) y Directora del afiliado de MotherToBaby North Texas, ha logrado identificar cuatro principales razones por las cuales una madre no puede alejarse de la ingesta de alcohol al momento de estar embarazada.

Desconocer que se está embarazada: Gran parte de las mujeres suelen enterarse que están embarazadas a las 4 o 6 primeras semanas y una gran mayoría no suele identificar los síntomas del embarazo hasta después de unos meses. Por lo tanto, solamente si se está planificando quedar embarazada (el 50% de los embarazos hoy en día no son planificados) es muy posible que haya ingerido alcohol durante ese periodo antes de enterarse del embarazo.

Exponerse a sustancias nocivas como lo es el alcohol durante las primeras y críticas semanas de gestación genera un mayor riesgo de causar defectos de nacimiento graves (Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal).

Por ello, médicos especialistas en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ( organismo público más grande del mundo en el campo del control y la prevención de enfermedades, con sede en Atlanta, Georgia, pero cuentan con especialistas en todo Estados Unidos y en el resto del mundo) recomiendan la total suspension de consumo de alcohol no solamente a las mujeres embarazadas o aquellas que están buscando ser madres, sino también si a aquellas que mantienen relaciones sexuales sin el uso de ningun metodo anticonceptivo afectivo.

Mensajes contradictorios: Es más común de lo que se cree que las mujeres embarazadas reciban información contradictoria de parte de sus círculo cercano sobre qué tan seguro es ingerir alcohol durante el embarazo. Incluso su propio médico puede llegar a decir que solo un vaso de alcohol ocasionalmente no le hace daño al bebé. Aún hoy, existe mucha información errónea incluso dentro del mismo campo médico de las mujeres embarazadas.

Por ello, es muy importante que la madre y su proveedor de atención médica tengan en cuenta que los expertos en el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Americana de Pediatría (entre muchos otros) recomiendan a las mujeres embarazadas evitar totalmente la ingesta de alcohol durante el embarazo, porque ninguna cantidad de alcohol (ni en cantidades pequeñas o moderadas) es considerada segura para un bebé en desarrollo.

Presión social: La presión social por parte de la familia y/o de los amigos puede ser fuerte. Si una mujer sale ocasionalmente con sus amigos o a visitar a su familia y todo el mundo toma una copa con bebida alcohólica, ella puede sentir que también debe beber para sentirse cómoda y a gusto entre ellos. Esto, sumandolo a que muchas mujeres aún creen que beber durante el embarazo es de bajo riesgo, pero la verdad es que el alcohol no proporciona ningún tipo de beneficio a un bebé en desarrollo y, de hecho, sólo puede perjudicarlo.

Alcohol como relajante: Sin darse cuenta muchas mujeres pueden usar el alcohol como una “medicina” que les ayude a lidiar con asuntos no reconocidos en sus vidas, como la ansiedad y la depresión, niveles elevados de estrés, o poco apoyo externo (del padre o la familia) durante el embarazo. Ser madre conlleva una gran carga de responsabilidad y a su vez una más grande en lo emocional, así que es preciso que una mujer se sienta acompañada, comprendida y apoyada durante esos nueve cruciales meses antes de dar a luz, a manera de evitar que recurra a la necesidad de ingerir sustancias que cree que le pueden ayudar a lidiar con sus emociones, pero que resultan nocivas para su propia salud y sobre todo para la del bebé.

Kenneth Jones, médico que nombró por primera vez el Síndrome de Alcohol Fetal en 1973, expone: “Al hablar de los efectos prenatales del alcohol, usualmente pensamos exclusivamente en la dosis, la potencia, y el tiempo de la exposición al alcohol. Sin embargo, tal vez aún más importantes son factores tocantes a la madre—sus antecedentes genéticos y estado nutricional por nombrar dos. Sin saber esos factores genéticos y nutricionales que son críticamente involucrados en la manera de que una mujer metaboliza el alcohol, no es posible hacer generalizaciones sobre una cantidad “segura” de alcohol durante el embarazo.”

Prevenir el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal no se trata únicamente de aconsejar a las madres evitar el consumo de alcohol durante el embarazo. Para lograr una verdadera prevención, es necesario ir más allá de la advertencia y analizar qué factores llevan a una mujer a beber, incluso sabiendo que puede perjudicar al bebé en desarrollo. Detenerse a observar la primera etapa de la maternidad, comprender sus desafíos y las circunstancias que rodean a cada madre, es clave para actuar desde la raíz del problema.

El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal es considerado la principal causa de retrasos en el desarrollo de los niños y ningún análisis de sangre u otro examen médico puede diagnosticar el síndrome de alcoholismo fetal.

A pesar de que este trastorno no tiene cura alguna como tal, si es cien por ciento evitable.