Miércoles, agosto 20, 2025
NoticiasSalud

Asegura Sesa que está garantizado el tratamiento con quimioterapia a pacientes con cáncer; rechaza que exista desabasto

Guadalupe de La Luz Degante

En Tlaxcala, “no hemos tenido un desabasto” en quimioterapia, por lo que está garantizado el tratamiento a pacientes con cáncer, aseguró Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud del estado (Sesa).

Aprovechó para reiterar que las compras de insumos y medicinas actualmente se encuentran a cargo de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud (Ssa) del gobierno federal, cuyo titular es Eduardo Clark.

Durante el Diálogo en Círculo, realizado en la Coordinación de Comunicación Social (CCOM), repasó que se realizó una adquisición bianual; sin embargo, subrayó que en el caso del estado de Tlaxcala, hay una estrategia llamada “Código Cáncer”, la cual ha sido “impulsada” en esta administración.

En este sentido, citó que el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) “únicamente tiene 29 pacientes” en tratamiento con diversos tipos de cáncer y “afortunadamente” se tienen dos instituciones federales para referencias, que son los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).    

“Entonces, no hemos tenido en Tlaxcala un desabasto en  quimioterapia, está garantizado el tratamiento”, sostuvo el secretario a medios de comunicación.

Remarcó que por parte de los servicios de salud del OPD IMSS-Bienestar, existe un convenio con el Instituto Nacional de Cancerología para la atención de los tres tipos más frecuentes de esta enfermedad, que son cervicouterino, de mama y de colon, por lo que ello permite brindar una atención “rápida y oportuna”.

Recientemente, ante la puesta en marcha de la estrategia Ruta de la Salud, implementada por el gobierno federal en 23 estados de la República para la distribución de medicamentos e insumos hasta el próximo sábado, entre ellos Tlaxcala, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la semana pasada se repartieron los tratamientos para oncología.

Por otra parte, el secretario señaló que en en el estado opera la Red de Municipios Tlaxcaltecas por la Salud, presidida por Sandra Corona Padilla; de ahí que en caso de queja presentada por usuarios de las clínicas debido a la falta de atención oportuna, se hace una revisión de los señalamientos para corregir acciones.

Ello, al responder sobre los señalamientos por parte de la población de diversos municipios, en torno al bajo número de consultas que se otorgan en los centros de salud de primer nivel de atención, por lo que son insuficientes para cubrir la demanda.

