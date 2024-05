Reacciona gabinete de guerra israelí ante orden de arresto de la CPI

El fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado que solicitará órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra varios líderes de Hamas, por diversas acusaciones de crímenes de guerra.

El fiscal Karim Kham emitió una solicitud este lunes, en la que propone que se emitan órdenes de arresto contra Netanyahu; el ministro de defensa israelí Yoav Gallant; el líder de Hamas, Yahya Sinwar; Mohammed al-Masri, jefe militar de Hamas, e Ismail Haniyeh, líder político del grupo.

Es la primera vez en la historia de la CPI que un jefe de Estado en el poder y un ministro de defensa en funciones de un país apoyado por otros poderosos estados occidentales, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, enfrentan órdenes de arresto, declararon expertos jurídicos internacionales a The Independent.

La acción ocurre después de varias semanas en que los más leales partidarios de Israel lo han llamado a la prudencia en su guerra en Gaza, en particular con respecto a la invasión de la ciudad sureña de Rafah, a la que más de un millón de palestinos huyeron para evitar quedar atrapados en las primeras etapas de los ataques israelíes.

Los cargos contra Netanyahu y Gallant, dos de los tres miembros principales del gabinete de guerra israelí, incluyen “causar hambre a civiles como método de guerra… dirigir intencionalmente ataques contra una población civil… causar a propósito un gran sufrimiento… persecución como crimen de lesa humanidad… [y] exterminio y/o asesinato”.

Ahora, un colegio de cinco jueces de la corte considerará la solicitud de Khan para emitir las órdenes de arresto. Si el colegio considera apropiado acceder a la petición, Netanyahu estaría en compañía del presidente ruso Vladimir Putin, quien actualmente se ve impedido de viajar a cualquiera de los 124 países signatarios de la CPI, después de que se libró una orden de arresto en su contra por la invasión en gran escala de Ucrania.

Benny Gantz, el tercer ministro del gabinete de guerra israelí, de inmediato calificó la petición de órdenes de arresto como “un crimen de proporciones históricas”.

“Trazar paralelos entre los líderes de un país democrático, decidido a defenderse de un terror despreciable, con los líderes de una organización terrorista sedienta de sangre, es una profunda distorsión de la justicia y una patente bancarrota moral”, expresó Gantz.

El ministro del exterior, Israel Katz, la consideró “escandalosa” y “una desgracia histórica que será recordada por siempre”, y anunció que Israel ha abierto una sala especial de guerra para contrarrestar la acción de la CPI. Añadió que ninguna fuerza en el mundo evitará que Israel lleve a casa a sus rehenes de Gaza y derroque al grupo militante Hamas.

El presidente israelí Isaac Herzog señaló: “Esperamos que todos los líderes del mundo libre condenen de inmediato este paso y lo rechacen con firmeza”.

Yair Lapid, líder de la oposición israelí, consideró un “desastre” la decisión del fiscal de la CPI. En un discurso ante su facción parlamentaria, Lapid dijo esperar que el Congreso estadounidense se reúna y condene la medida.

Más de 35 mil 562 palestinos han perecido y 79 mil 652 han sido heridos durante la guerra de Israel en Gaza, según el recuento más reciente del ministerio local de salud, el cual sostiene que la mayoría de las bajas son de mujeres y niños.

“Israel, como todos los estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población”, señala la declaración del fiscal Khan. “Ese derecho, sin embargo, no libera a Israel ni a ningún estado de la obligación de cumplir con el derecho humanitario internacional.

“Al margen de cualesquier objetivos militares que pueda tener, los medios que Israel ha elegido para conseguirlos en Gaza –es decir, causar intencionalmente mortandad, inanición, gran sufrimiento y heridas graves al cuerpo o la salud de la población civil– son criminales”.

Todos los cargos contra Sinwar, Haniyeh y Al-Masri se refieren al ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre y al presunto maltrato de los rehenes llevados a Gaza después del asalto.

Se cree que unas mil 200 personas fueron asesinadas durante el ataque, en tanto 245 fueron tomadas como rehenes, de las cuales 120 permanecen en Gaza.

El fiscal Khan expuso que los crímenes atribuidos a esos tres líderes incluyen “exterminio, asesinato, captura de rehenes, violación y ataque sexual en cautiverio”.

Sostiene que los tres líderes de Hamas son “penalmente responsables por la matanza de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas”.

Señaló que todos reconocieron de hecho su responsabilidad al visitar a los rehenes poco después del secuestro.

“Mi oficina también sostiene que existen bases razonables para creer que los rehenes capturados en Israel han sido mantenidos en condiciones inhumanas, y algunos han sido sometidos a violencia sexual, que incluye violación, mientras han estado en cautiverio”, indica la declaración.

“Hemos llegado a esa conclusión basados en registros médicos, videos contemporáneos y evidencia documental, así como en entrevistas con víctimas y sobrevivientes. Mi oficina continúa investigando reportes de violencia sexual cometida el 7 de octubre”.

Un alto oficial de Hamas declaró a Reuters, después de que se hizo la declaración, que ésta “equipara a la víctima con el verdugo”.

Sami Abú Zuhri dijo también que la decisión del fiscal alienta a Israel a continuar su “guerra de exterminio” en Gaza.

La posibilidad de las órdenes de arresto contra los tres líderes de Hamas parecería estar fuera de controversia, pero la inclusión de Netanyahu sin duda enfurecerá al gobierno israelí.

Cuando, el mes pasado, surgieron versiones de que Khan consideraba este curso de acción, Netanyahu sugirió que “sería un escándalo de proporciones históricas”, comentarios a los que Benny Gantz ha hecho eco.

Gantz reiteró que Israel “tiene un sistema legal independiente que investiga con rigor todas las violaciones a la ley”.

Interrogado por CNN con respecto a los comentarios de Netanyahu, Khan expresó: “Nadie está por encima de la ley”.

En otros lugares hubo apoyo a la decisión de Khan. La renombrada abogada de derechos humanos Amal Clooney, quien encabezó a un grupo de expertos en derecho internacional convocado por el fiscal, publicó al mismo tiempo las conclusiones del grupo, las cuales, señaló, “respaldan por unanimidad” la decisión.

En el grupo figuraban algunos de los expertos jurídicos internacionales más prestigiados, entre ellos el británico Adrian Fulford, ex juez de la CPI; Helena Kennedy, también británica, miembro de la Cámara de los Lores y directora de la Barra Internacional Institución de Derechos Humanos, y el estadunidense-israelí Theodor Meron, ex juez y ex presidente de la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

Kevin Jon Heller, consejero especial de Karim Khan y profesor de derecho internacional y seguridad en la Universidad de Copenhague, declaró a The Independent que se trata de un momento “revolucionario” en la historia de la CPI.

“Es el día más trascendental en la historia de la Corte y uno de los más importantes en la historia de la política internacional en mucho tiempo”, afirmó.

“Es la primera vez en la historia que la oficina del fiscal ha solicitado órdenes de arresto contra un jefe de Estado en el poder y un ministro de defensa en funciones de un Estado occidental que es apoyado por poderosos estados occidentales, incluido Estados Unidos, y también poderosos estados que son miembros de la corte, como Gran Bretaña, Alemania y Francia”, añadió.

“Una cosa es presentar cargos contra Putin, que está en relativo aislamiento internacional”, dijo Heller. “Israel está en un lugar muy distinto a Rusia. Esto es fundamentalmente nuevo. Queda un largo camino por recorrer; es sólo el principio, no el final, pero es un principio muy importante”.

Añadió que espera que las solicitudes de arresto sean concedidas, lo cual impactaría en la capacidad para viajar de los cinco señalados. Todo Estado miembro de la CPI tiene la obligación conforme al derecho internacional, a través del Estatuto de Roma, de ejecutar las órdenes de arresto.

En una declaración emitida poco después de conocerse la noticia, las familias de los rehenes señalaron que “aplauden” la solicitud de arrestos contra altos oficiales de Hamas, la cual sirve como “un mayor reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad que cometieron el 7 de octubre y los que continúan perpetrando”.

Señalaron que al menos 128 rehenes inocentes de 24 naciones permanecen cautivos en los túneles de Hamas, “donde diariamente sufren abuso físico, sexual y sicológico”.

Sin embargo, las familias comentaron no estar cómodas con la equivalencia trazada entre el liderazgo israelí y los terroristas de Hamas.

“Creemos que la forma de probar al mundo esta distinción es entrar de inmediato en negociaciones para liberar a los rehenes: los vivos para rehabilitación, y los muertos para sepultura”, añadieron.

Entre tanto, Israel lanzó un nuevo ataque en el centro de Gaza este lunes, bombardeó poblados en el norte de la franja e indicó que intenta ampliar su operación militar en Rafah, pese a advertencias estadounidenses sobre el riesgo de bajas masivas en la ciudad sureña.

Médicos en Gaza señalan que al menos 23 personas han muerto en los combates más recientes, y residentes comentan que las batallas fueron intensas en Jabalia, en el norte del enclave palestino.

Tanques israelíes también realizaron una incursión limitada en las zonas de Wadi al-Salqa y al-Karara, cerca de Deir al-Balah, ciudad del centro de Gaza en la que las fuerzas israelíes no han entrado durante los más de siete meses de guerra, dijeron residentes locales.

Entre tanto, el consejero de seguridad nacional estadunidense Jake Sullivan, sostuvo pláticas en Israel que, según informó la Casa Blanca, incluirían un llamado a las fuerzas israelíes a atacar a militantes de Hamas en Gaza en forma selectiva, no con un ataque en gran escala en Rafah.

Sin embargo, Yoav Gallant dio a entender que la operación israelí no bajaría en intensidad, y añadió que se proponen limpiar Rafah de militantes de Hamas y rescatar a los rehenes capturados durante el ataque de octubre.

“Estamos comprometidos a ensanchar la operación terrestre en Rafah con el fin de desmantelar a Hamas y recobrar a los rehenes”, dijo Gallant a Sullivan, según un comunicado emitido por la oficina del ministro de defensa.