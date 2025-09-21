Urgen reformas legales para acabar con los pleitos políticos en Comunas: Flores

Para acabar con los “pleitos políticos” entre alcaldes y síndicos, la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano demandó a sus homólogos de la LXV Legislatura local, la dictaminación urgente de su propuesta para adecuar diversas disposiciones de las leyes Municipal y de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, iniciativa que permanece sin análisis desde hace seis meses.

Abundó que su iniciativa busca definir el proceso y requisitos para el nombramiento de la persona que ocupe el cargo de titular del Órgano Interno de Control en las Comunas, así como clarificar las funciones de fiscalización y vigilancia del gasto, afín de acabar con las diferencias políticas que persisten en los cabildos.

“Es urgente sacar esas reformas, fue de las primeras iniciativas que se presentaron porque considero que sí requiere mucho análisis, eso también estoy consciente, pero esta reforma urge. Creo que sería algo muy importante para esta legislatura, algo que sí beneficia a los municipios el darle orden a esos pleitos entre síndicos y presidentes”.

La legisladora manifestó que desde marzo de este año presentó esa propuesta, la cual busca dar claridad legal a la relación entre integrantes del cabildo, en especial, con la figura del síndico, y con ello, evitar diferendos políticos que afecten a las Comunas, como los que prevalecen en la actualidad, pues en diversos municipios, los representantes legales se han negado a firmar sus cuentas públicas, entre otros aspectos.

“Creo que en general faltan muchas cosas, pero lo más importante es entrar en la discusión y lo digo con mucho respeto a mis compañeros de verdad, creo que es una iniciativa que tiene como finalidad terminar con los pleitos políticos entre síndicos y presidentes municipales. Esos pleitos que a los únicos que perjudican es a los ciudadanos del municipio”.

La legisladora destacó que se debe modificar la normativa para “tener una fiscalización preventiva con un Órgano de Control Interno que tenga las facultades necesarias para poder implementar sanciones a los trabajadores. El órgano tiene procedimientos basados en la ley para poder aplicar sanciones desde los trabajadores hasta la revisión de la cuenta pública hasta ir haciendo previsiones”.

Entre las propuestas de la diputada se encuentra quitar facultades a los síndicos para que dejen de fiscalizar recursos de las Comunas, “porque ellos no pueden tomar acciones porque es meramente político su proceder, ya que no cuentan ni con personal ni capacidad para realizar un proceso de revisión que ya hace el Órgano de Fiscalización Superior”.

“Los órganos internos de control sí tienen la facultad, solo que en la ley de Tlaxcala todavía no está bien establecida y entonces se quedan ahí en el papaloteo. Nosotros ya hicimos esa propuesta para que sean los órganos internos de control quienes sustituyan las facultades fiscalizadoras del síndico y al síndico dejarlo porque es un puesto político”.

Además de ello, pretende que los cabildos designen a los titulares de los Órganos Internos de Control “para que no sea el presidente el jefe, sino las dos terceras partes del cabildo y con ello, le demos más equilibrio al proceso administrativo sin intereses o diferencias políticas”.