Urge Miriam Martínez a dictaminar iniciativas “atoradas” en Comisión de Puntos Constitucionales

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez llamó al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Jaciel González Herrera, a “liberar” las iniciativas que permanecen detenidas y dictaminar, sin sesgos partidistas, los proyectos que han sido presentados por legisladores de oposición.

“No debe haber diputados de primera ni de segunda. Todos representamos a la ciudadanía y merecemos que nuestras propuestas se discutan, se aprueben o se rechacen, pero no que se queden en la congeladora”, advirtió la legisladora panista tras denunciar la falta de avance en diversos temas que permanecen sin resolución en dicha comisión.

Martínez Sánchez recordó que ha sostenido reuniones con integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y con el propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con el propósito de construir consensos que permitan dar salida a los asuntos pendientes. Sin embargo, lamentó que las iniciativas presentadas por el PAN sigan sin dictaminarse.

“Quisiera pensar que es por exceso de trabajo o por carga legislativa, pero sí una iniciativa permanece en la congeladora, no estamos dando los resultados que la ciudadanía espera”, afirmó.

Entre los proyectos que siguen sin resolverse mencionó su iniciativa en favor de la lactancia materna, la cual, recordó, fue presentada hace casi un año y continúa sin avance sustantivo, “mientras tanto, otras propuestas, como la reforma al Código Penal para salvaguardar a los profesores, fueron aprobadas en menos de un mes. Entonces, ¿hay diputadas de primera o de segunda?”, cuestionó.

La panista también urgió a la Comisión a avanzar en el análisis de su reciente iniciativa para sancionar la violencia en la intimidad sexual digital, que busca castigar la creación y difusión de imágenes o videos con contenido sexual no consentido, incluso cuando son generados mediante inteligencia artificial.

“No se trata de una ocurrencia, sino de una exigencia ante los nuevos desafíos tecnológicos. Tenemos que proteger a las mujeres y a los tlaxcaltecas. Espero que esta vez prevalezca el consenso y que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dé ejemplo de que los partidos de oposición también tienen cabida”, enfatizó.

Martínez Sánchez insistió en que el Congreso debe asumir su papel como espacio plural y democrático, en el que ninguna propuesta quede sujeta a preferencias políticas o acuerdos de grupo.

“Esta es la oportunidad del presidente de la Comisión de Puntos y de la Junta de Coordinación para demostrar que en verdad no hay legisladores de primera ni de segunda. Todos somos pares, y a todos deben dársenos las mismas condiciones para que nuestras iniciativas sean dictaminadas”, enfatizó.

