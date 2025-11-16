Tlaxcala ejercerá 30 mil 86 mdp para el 2026; no habrá nuevos impuestos ni gravámenes

Un incremento de 2 mil 52 millones 259 mil 859 pesos planteó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en su propuesta de ingresos y de gastos para el próximo ejercicio fiscal, monto que representa un aumento de 7.32 por ciento con respecto al presupuesto etiquetado para el año 2025.

El pasado viernes, la mandataria entregó al Congreso local, su iniciativa de paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2026, el cual prevé un gasto total por 30 mil 86 millones 79 mil 28 pesos, cifra superior a los 28 mil 33 millones 819 mil 169 pesos que este año ejerce Tlaxcala.

Ante los integrantes de la LXV Legislatura local, el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, detalló que la propuesta fue elaborada con base en los criterios de política económica establecidos por la Federación, entre ellos un crecimiento estimado del 2.5 por ciento al 3 del Productor Interno Bruto nacional para el año 2026.

Explicó que el gobierno estatal proyecta ingresos totales por 30 mil 86 millones 79 mil 28 pesos, sin considerar nueva creación de impuestos ni incrementos a tarifas, ya que “ante un panorama económico que puede presentar riesgos en el corto y en el mediano plazo, esta administración no prevé la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los ya vigentes, por lo que será una tarea fundamental eficientar la administración y recaudación de las diferentes fuentes de ingresos, mediante una política fiscal que favorezca el financiamiento del gasto público”.

En cambio, en materia de incentivos fiscales estatales, se proponen políticas que fomentan la creación de nuevos empleos y la integración de cadenas productivas, que propicien el desarrollo de los sectores económicos del estado, por lo que “se prevé otorgar estímulos en materia del Impuesto Sobre Nóminas a empresas que ya se encuentren instaladas y a las de nueva creación con domicilio fiscal en el Estado, que contraten adultos mayores y a personas con alguna discapacidad; por otra parte, se continuará subsidiando el pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en apoyo de las familias tlaxcaltecas.

Además, otorgarán beneficios a los propietarios, tenedores o usuarios de vehículos automotores híbridos que circulen en la Entidad, otorgándoles una exención del 100 por ciento en el pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de los Derechos por Registro y Control Vehicular; la reducción en el cobro de infracciones, estableciendo un tabulador para tal efecto, así como facilidades a los propietarios de motocicletas para su registro en el Padrón Estatal Vehicular.

Según el desglose presentado por el funcionario, los ingresos propios ascenderán a 2 mil 249 millones 830 mil 796 pesos, integrados por: Impuestos, mil 192 millones 519 mil 936 pesos; derechos, 755 millones 821 mil 294; productos, 120 millones 85 mil 647 pesos; aprovechamientos, 1 millón 501 mil 787; bienes y servicios, 179 millones 902 mil 132 pesos.

A ello se suman participaciones e incentivos federales por 14 mil 94 millones 505 mil 988 pesos, así como aportaciones federales por 13 mil 741 millones 742 mil 244 pesos, lo que consolida el total de ingresos proyectados.

Respecto a la política de gasto para el próximo año, la iniciativa de paquete económico establece que impulsarán “un modelo de desarrollo con bienestar que garantiza los derechos sociales e impulsa la inversión con un enfoque de prosperidad compartida. Bajo criterios de responsabilidad fiscal, se priorizarán recursos hacia programas sociales, infraestructura estratégica y servicios esenciales como salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad con el objetivo de reducir desigualdades estructurales y generar condiciones para la justicia social.

Bajo esas premisas, el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el anteproyecto de gasto, tendrá recursos por 15 mil 315 millones 794 mil 95 pesos, de los cuales, el despacho de la gobernadora contará con 109 millones 327 mil 373 pesos; la Secretaría de Gobierno, 179 millones 89 mil 7; Secretaría de Finanzas, 763 millones 621 mil 153; Oficialía Mayor de Gobierno, 325 millones 113 mil 721; Desarrollo Económico, 61 millones 162 mil 238; Turismo, 73 millones 238 mil 153; Infraestructura, mil 800 millones; Educación Pública, mil 830 millones 778 mil 16; Movilidad Y Transporte, 196 millones 104 mil 328 y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 64 millones 35 mil 377 pesos.

A ellos le siguen: Secretaría de Impulso Agropecuario, 461 millones 972 mil 393 pesos; Coordinación de Comunicación, 52 millones 834 mil 75; Medio Ambiente, 129 millones 646 mil 450; Coordinación Estatal de Protección Civil, 15 millones 804 mil 657; Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 611 millones 866 mil; Coordinación de Radio, Cine y Televisión, 58 millones 501 mil 140; Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, 3 millones 319 mil 351; Cultura, 74 millones 461 mil 789; Secretaría de las Mujeres, 30 millones 889 mil 639; Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, 67 millones 492 mil 166 y a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 4 millones 347 mil 115 pesos.

De igual forma, a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, 167 millones 497 mil 838; Secretaría de Seguridad Ciudadana, mil 275 millones 463 mil 956; Casa de las Artesanías, 13 millones 90 mil 965; Coordinación General de Planeación e Inversión, 48 millones 33 mil 408; Secretaría del Bienestar, 617 millones 467 mil 669; Trabajo y Competitividad, 68 millones 391 mil 170; Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, 68 millones 391 mil 170; Instituto de Fauna Silvestre, 30 millones 528 mil 947, Consejería Jurídica del Ejecutivo, 23 millones 577 mil 845 pesos y para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 602 millones 193 mil 166.

En tanto, al Poder Judicial le previeron una asignación de 575 millones 903 mil 410 pesos, que son 60 millones de pesos adicionales con respecto a los 515 millones 903 mil 410 pesos etiquetados por el Congreso para este año.

Mientras que para los integrantes del Ejecutivo local, la propuesta gubernamental es de asignarles 503 millones 506 mil 250 pesos, que son 29 millones 86 mil 308 pesos más que los previstos en del decreto de presupuesto de la presente anualidad.

El Proyecto de gasto prevé una asignación de 993 millones 209 mil 506 pesos para los organismos autónomos, de los cuales, la Universidad Autónoma de Tlaxcala contará con 140 millones 930 mil 151 pesos; Comisión Estatal de Derechos Humanos, 29 millones 105 mil 439; Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 134 millones 990 mil 553; Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 19 millones 369 mil 689; Tribunal Electoral de Tlaxcala, 47 millones 970 mil 88; Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 13 millones 591 mil 525; Tribunal de Justicia Administrativa, 68 millones 702 mil 61 y Fiscalía General de Justicia del estado, 538 millones 550 mil pesos.

Respecto a las entidades paraestatales y fideicomisos, la mandataria propuso una asignación de 12 mil 697 millones 665 mil 767 pesos, de los cuales, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala tendría 2 mil 6 millones 728 mil 787 pesos; Consejo Estatal de Población, 5 millones 797 mil 5; Catastro, 11 millones 320 mil 535; Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohtencatl, 12 millones 152 mil 455; Fomtlax, 14 millones 490 mil 282; Instituto del Deporte, 120 millones 412 mil 434; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Tlaxcala, 300 millones 208 mil 704; Cobat, 328 millones 784 mil 542; Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 407 millones 400 mil 149 y la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 77 millones 921 mil 679 pesos.

Además, para Tecnológico Superior de Tlaxco, 16 millones 59 mil 139; Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, 81 millones 467 mil 432; El Coltlax, 18 millones 713 mil 841; Atención a Víctimas, 9 millones 694 mil 622; Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 25 millones 829 mil 472; Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 39 millones 837 mil 146; Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, 8 mil 320 millones 855 mil 60; Conalep, 88 millones 580 mil 923; Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 16 millones 157 mil 212; Centro de Conciliación Laboral, 17 millones 408 mil 958; Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, 106 millones 374 mil 746; Universidad Intercultural de Tlaxcala, 10 millones 909 mil 769; Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala, 12 millones 675 mil 467 pesos.

Tras la recepción del documento, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Maribel León Cruz reiteró el compromiso del Poder Legislativo de analizar con rigor técnico y transparencia el paquete económico, garantizando que el presupuesto aprobado sea equilibrado, responsable y orientado al bienestar de las y los tlaxcaltecas.