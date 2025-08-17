TJA plantea reducción de salarios a magistrados para ejercicio fiscal 2026

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Tlaxcala podrían reducir sus salarios y percepciones en el próximo año, con la finalidad de acatar las observaciones realizadas en la materia por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

El todavía presidente de ese órgano jurisdiccional, Manuel Vázquez Conchas adelantó que ya iniciaron con el análisis de la integración de su propuesta presupuestal para el ejercicio fiscal 2026, en la que analizan reducir, de manera voluntaria, los salarios a los magistrados.

Lo anterior porque el informe del ente fiscalizador advierte que las percepciones de los magistrados resultan “excesivas en relación con los importes autorizados para funcionarios con el mismo rango en otros entes públicos”, lo que ha motivado que el TJA busque ajustes internos para alinearse a los principios de racionalidad y austeridad en el gasto.

“Se está enriqueciendo la propuesta con lo que se está discutiendo en el Congreso del estado. Se busca establecer topes que no deben rebasarse y que se conviertan en políticas internas de este tipo de tribunales. Existe una disposición constitucional en la Carta Magna que prohíbe rebasar ciertos límites, pero también establece que los ingresos no pueden ser disminuidos durante el ejercicio del cargo. Aun así, hay voluntad de los magistrados para hacer los ajustes y cumplir dentro del marco constitucional y la ley local”, expuso Vázquez Conchas.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 116 prevé que los entes autónomos deberán elaborar sus anteproyectos de presupuesto con criterios de racionalidad, disciplina financiera y equilibrio entre el gasto corriente y el gasto de inversión. Asimismo, el artículo 127 de la Constitución Federal fija que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República.

En este marco, el presidente del TJA explicó que los magistrados Luz María Vázquez Ávila y Elías Cortés Roa han manifestado disposición para que, de manera voluntaria, se ajusten sus percepciones.

“Cada uno deberá solicitar la disminución de sus ingresos, porque el tribunal como institución no puede realizar el recorte de forma unilateral”, precisó.

No obstante, subrayó que, en su calidad de presidente, no puede someterse a esa medida en tanto que “constitucionalmente está prohibido disminuir los ingresos en el ejercicio de un encargo. Son ingresos presupuestados que se arrastran año con año conforme al calendario fiscal”.

Según el tabulador oficial de plazas y compensaciones, Vázquez Conchas percibe un salario mensual bruto de 110 mil 239 pesos, más 105 mil 314 pesos por apoyo a funciones públicas, 64 mil 875 pesos bimestrales y 84 mil pesos trimestrales bajo el mismo concepto. En contraste, los magistrados de sala, Cortés Roa y Vázquez Ávila, obtienen un salario de 71 mil 998 pesos, más 46 mil 453 pesos mensuales, 56 mil 311 pesos bimestrales y 51 mil 932 pesos trimestrales.

El presidente de este Tribunal recordó que asumió funciones en septiembre pasado, por lo que no le correspondió presentar el proyecto presupuestal de 2025, pero ahora impulsa una propuesta que, asegura, busca “cumplir con la Constitución y con los principios de austeridad republicana que la sociedad demanda”.

De acuerdo con la legislación local, todos los poderes, órganos autónomos y entes públicos entreguen su anteproyecto de egresos al Ejecutivo estatal para su consolidación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, que finalmente será revisado, ajustado y aprobado por el Congreso local antes del 15 de diciembre.

