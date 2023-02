Solos o acompañados, el PAN pintará de azul Tlaxcala: Marko Cortés

Solos o acompañados, el Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala trae con qué y tiene fuerza para ganar la mayoría en el Congreso local y en los 60 municipios de la entidad, aseguró el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del albiazul Marko Cortés Mendoza, quien urgió a los suyos a iniciar el activismo que lleven a poner fin a los gobiernos de las mentiras, las incongruencias, de las miserias, “que nos está matando y nos ha quitado lo que utilizando”.

Este domingo, en su visita a Tlaxcala, en donde sostuvo un encuentro con unos 5 mil panistas que se entrenaron en la unidad deportiva Antonio Carvajal de Apetatitlán, el líder de los panistas en el país sostuvo que hoy el país requiere de la unidad de los panistas para “impulsar el cambio que se necesita, porque tenemos un gobierno de las miserias que le ha quitado a la gente lo fundamental, como salud, paz, solvencia económica y programas de verdadero beneficio social”.

Ante militantes de los 60 municipios, alcaldes, legisladores locales y federales, así como directivo panistas de Morelos, Puebla e Hidalgo, Marko Cortés pidió a los suyos aprovechar la reactivación y el ánimo que existe entre el panismo tlaxcalteca para “regresar a sus casas e iniciar ahí, en sus colonias, barrios, comunidades, municipios y en Tlaxcala, el cambio, para quitar al gobierno que da miseria y que te quita lo fundamental.

Abundó: “Tenemos la peor inflación de los últimos 22 años… en los primeros cuatro años de este gobierno, hubo más muertos que con (Felipe) Calderón, este gobierno se han convertido en el más violento de la historia de México, con más homicidios dolosos, con más feminicidios…es un gobierno de incongruencias, que mente, engaña y manipula”.

Por ello, al asistir al lanzamiento de la campaña “El Tlaxcala que deseas”, el líder nacional del PAN sostuvo que es necesario corregir lo fundamental, porque esta es una administración que destruye, ahora hay que mejorar todo. Estamos en una cruzada por cambiar México, y que la gente sepa sí hay otra forma de gobernar y esa está en Acción Nacional”.

Antes, el panista se congratuló con el trabajo realizado por la dirigencia estatal panista, “con la suma de voluntades y de almas… Acción Nacional hoy, este domingo, manda un mensaje de que vamos unidos, que vamos con todo y que vamos a ganar en el 2024 que tenemos, que tenemos con qué, un ejército azul, que está dispuesto a dar la batalla, y eso me emociona y me emociona mucho, porque de verdad en tiempo no electoral es raro hacer este tipo de buenos eventos, y aquí nuevamente los felicito porque es trabajo en equipo, yo sé que cada liderazgo que está aquí presente hizo su esfuerzo para que estuviéramos así, así de llenos, así de contentos, así entusiasmados”.

Más tarde, en entrevista, sostuvo que la principal directriz es trabajar a favor del fortalecimiento del partido, “aunque queremos generar un gran proyecto en el que vayamos toda la oposición…lo primero que debemos hacer un partido fuerte, para que eventualmente en una coalición sea competitiva o ganadora”.

Por su parte, la presidenta estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez refirió que el panista de Tlaxcala está abocado a trabajar y fortalecer las estructuras del partido en todos los municipios, de cara a la próxima elección; “estamos preparando al gran ejército panista”.

“Para todos aquellos que están dudosos, les decimos que ya sea solos o acompañados, a como nos la pongan, quien quiera sumarse bienvenido a la ola azul, porque Acción Nacional va a recuperar el Tlaxcala, el que deseamos, con tranquilidad, con empleo, con acceso a la salud, y desarrollo”.

En la misma tesitura, el presidente municipal de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez, en su calidad de líder de los alcaldes panistas, sostuvo que su partido trabaja ya, con el resultado de sus gobiernos y con trabajo en la militancia, en convertirse en la principal opción electoral de oposición en Tlaxcala, pues el PRI, aseguró, “está muerto”, por lo que pidió a sus correligionarios salir a trabajar con la sociedad.

“Hoy, al tiempo, las cosas han cambiado, los resultados no son los que decían en el año 2021, por eso sí se puede, no tengan miedo, claro que es posible…, los ciudadanos deben tener una opción de cambio y ese se llama Acción Nacional, tenemos con convertirnos en la opción de Tlaxcala, porque el PRI está muerto y la única opción se llama Acción Nacional”, espetó.

En el mismo, el presidente de Apetatitlán, Ángelo Gutiérrez, anfitrión del evento y esposo de la dirigente estatal del PAN, agradeció el respaldo de la dirigencia nacional de su partido y de las estructuras panistas, pero lamentó que el gobierno del estado castigue con recortes a los gobiernos emanados del albiazul, por lo que advertí “no nos van a tener de rodillas…como dijo Maquío (Manuel de Jesús Clouthier del Rincón), no es cuestión de cambiar de amo, sino de dejar de ser perro”.