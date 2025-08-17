Sólo dos deudores alimentarios de Tlaxcala integran Registro Nacional de Obligaciones

En Tlaxcala, el Poder Judicial únicamente ha reportado dos casos, con sentencia firme, de deudores alimentarios, inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Renoa), reveló la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses.

La magistrada precisó que los datos provienen de los juzgados familiares distribuidos en la entidad y corresponden a personas que, tras un juicio concluido, incumplieron con el pago de pensión alimenticia.

“El área de planeación y estadística concentra la información; toda proviene de los juzgados familiares y, cumpliendo los requisitos legales, se integran al padrón de deudores alimentarios morosos. Sí existen, ya hay casos reportados”, puntualizó.

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la reciente reforma al Código Civil Federal, una persona se considera deudora alimentaria morosa únicamente cuando existe sentencia firme dictada por un juez de lo familiar. Para que quede inscrita en el registro es necesario que la parte afectada inicie un incidente de incumplimiento, agote el procedimiento judicial y se acredite la falta de pago.

En ese sentido, Bañuelos Meneses informó que el Poder Judicial de Tlaxcala concluyó la integración de este padrón, cuya información se envía al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la plataforma nacional.

“Ahora sí ya está completo, porque fue un proceso gradual en coordinación con el DIF nacional, que nos otorgó las claves de acceso. De hecho, nos pidieron esta información durante el proceso electoral para verificar si las y los candidatos tenían adeudos alimentarios o antecedentes de violencia, como lo establece la ley”, explicó.

Cabe recordar que el artículo 9 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades a garantizar el derecho de las infancias a recibir alimentos, mientras que el artículo 48 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala establece la obligación de ambos progenitores de contribuir al sustento de sus hijos. El incumplimiento puede derivar, además de la inscripción en el Renoa, en sanciones civiles y hasta penales.

No obstante, la presidenta del TSJE reconoció que persisten dudas en el sector femenino sobre los mecanismos para inscribir a un deudor alimentario en la plataforma nacional, ya que “las madres de familia, que en la mayoría de los casos son quienes solicitan pensión, preguntan cómo se da el registro; lo cierto es que debe existir un proceso judicial concluido para que alguien sea considerado deudor moroso”, precisó.

El registro, además, es dinámico: una vez que el deudor acredita el pago de los montos atrasados, el juez ordena al área correspondiente modificar su estatus, con lo que desaparece la etiqueta de “moroso”.

Con ello, Tlaxcala se suma al cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la creación del Renoa para evitar que deudores alimentarios accedan a cargos públicos, candidaturas, pasaportes u otros trámites oficiales mientras no cumplan con sus obligaciones.