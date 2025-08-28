Revoca TEPJF elección de Mendoza Papalotzi y designa a Águeda Zempoalteca en TCyA

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la designación de Germán Mendoza Papalotzi como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, y en su lugar, designó a la jurista Águeda Zempoalteca Pérez, por lo que a partir del próximo 1 de septiembre, ese órgano quedará integrado solo por mujeres.

- Anuncio -

La tarde de este jueves, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-2308/2025, el pleno de la Sala Superior avaló, con tres votos a favor y dos en contra, el proyecto de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, el cual dejó sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

En su momento, los magistrados electorales de Tlaxcala habían confirmado el acuerdo ITE-CG-65/2025, emitido por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) con la designación del funcionario judicial en dicha posición, así como de las mujeres Alejandra Cosetl Flores y Paola Sosa Vargas, quienes resultaron con mayor número de votos.

Te puede interesar: TJA presentará un informe de actividades antes de que concluya su actual conformación

- Advertisement -

En el resolutivo, los magistrados reiteraron que tanto el ITE como el TET vulneraron el principio constitucional de paridad de género y el de igualdad sustantiva al aplicar de manera “neutral” la regla de alternancia entre hombres y mujeres, sin tomar en cuenta que una mujer con mayor respaldo ciudadano quedó fuera de la asignación, beneficiando con ello a Mendoza Papalotzi, actual integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Precisaron que el nombramiento de Mendoza Papalotzi no cumplió con los criterios de legalidad y paridad de género establecidos en la Constitución y en la normativa aplicable, lo que motivó su sustitución por Águeda Zempoalteca Pérez, quien había impugnado la resolución local al considerar vulnerados sus derechos político-electorales.

Lo anterior porque en el pasado proceso comicial, celebrado el pasado 1 de junio, Zempoalteca Pérez obtuvo 35 mil 204 votos, mientras que el otrora designado, Germán Mendoza solo 31 mil 494, es decir, casi 4 mil sufragios menos.

- Advertisement -

Con los votos a favor de ese fallo de la presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fragoso, del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y de la ponente, Otálora Malassis, el pleno determinó dejar sin efecto dicha designación.

Con ello, los magistrados federales ordenaron al ITE verificar que Águeda Zempoalteca Pérez cumple con los requisitos establecidos en la normativa local y, de ser así, entregarle la constancia de mayoría y asignarle el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala que deberá asumir el cargo el próximo 1 de septiembre.

Consulta más en: Reforma a la Ley Orgánica garantiza transición ordenada en el Poder Judicial: Anel Bañuelos