Regidores de Zitlaltépec exigen auditar a presidenta por opacidad

Ante la falta de transparencia y rendición de cuentas de la presidenta municipal Zitlaltépec, Gudelia Palma Corona, regidores de esa Comuna solicitaron al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) la realización de una auditoría financiera, presupuestal y de gestión, al primer año de mandato constitucional de dicha autoridad.

La petición, que fue turnada a la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXV Legislatura local, refiere que “esta solicitud se fundamenta en la falta de información, transparencia y rendición de cuentas por parte de la presidenta municipal, quien de manera reiterada se ha negado a proporcionar información clara, completa y oportuna sobre el destino de los recursos públicos, el manejo del presupuesto municipal y la ejecución de obras y acciones financiadas con recursos del erario”.

En la solicitud, los regidores Daisy Concepción Mendoza Morales, Dalia Morales Larios, Giovanni Mozo Hernández y Oralia Ramírez Sánchez aseguraron que es la opacidad y la cerrazón lo que ha privado en la presente administración municipal, por lo que exigieron la revisión del uso y destino de los recursos de esa Comuna.

“Hemos solicitado en diversas ocasiones acceso a los informes financieros, contratos, estados de cuenta, avances de obras, adquisiciones y demás documentación de por ley que debe estar disponible para el cabildo, sin que hasta la fecha se nos haya proporcionado dicha información, lo que genera incertidumbre sobre el uso adecuado de los recursos públicos y limita nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones como órganos de fiscalización interna y representación ciudadana”.

Ante este panorama, solicitan al OFS inicie un proceso de auditoría integral a la gestión de la presidenta municipal, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía de Zitlaltépec

Cabe mencionar que entre las funciones del OFS se encuentra efectuar la revisión y fiscalización de los recursos públicos ajustándose a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

El OFS tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables, por lo que demandaron revisar el actuar de la munícipe.

Además, al OFS le corresponde investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, en los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal aplicable.

