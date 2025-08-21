Reformas a Poder Judicial para convertirlo en una instancia al servicio gubernamental: Flores

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y su previa enmienda constitucional no busca fortalecer la autonomía de la justicia en Tlaxcala, sino convertirla en un instrumento al servicio del gobierno estatal y federal, advirtió la diputada Laura Yamili Flores Lozano.

La legisladora integrante de la fracción parlamentaria del PRD votó en contra del dictamen mediante el cual la mayoría de los integrantes de la LXV Legislatura aprobaron esas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala.

En su intervención, Flores Lozano sostuvo que el dictamen es la materialización de una reforma constitucional federal y local que, en el caso de Tlaxcala, fue extendida incluso al Tribunal de Justicia Administrativa y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que en estos dos órganos no existía la obligación de modificar la forma de elegir a las magistraturas, pues concretaron esa enmienda para someter a los órganos jurisdiccionales de la entidad.

La legisladora perredista denunció que la elección arrojó resultados cuestionables, pues menos del 10 por ciento del listado nominal participó en la votación, lo cual, dijo, “no legitima” la integración del nuevo Poder Judicial.

Aseguró que el proceso estuvo marcado por la imposición de perfiles sin experiencia ni preparación, pero con vínculos políticos y familiares con funcionarios del gobierno, cuyo único compromiso es con la sumisión a los designios oficiales.

“Lo que se busca es imponer juzgadoras y juzgadores serviles, sin conocimientos, que actúen por consigna beneficiando los intereses del gobierno, no los de la ciudadanía”, enfatizó.

Además, Flores Lozano fustigó la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, instancias que, advirtió, se constituyen como mecanismos de control político.

“El primero servirá para el ejercicio vertical y controlado de los recursos humanos y presupuestales, mientras que el segundo será la espada de Damócles que mantendrá la amenaza latente sobre cualquier juzgador. No se trata de disciplina respecto a la ley, sino de obediencia a quienes hoy detentan el poder”, sentenció.

La congresista local también comparó lo ocurrido en Tlaxcala con lo que sucede a nivel nacional en organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas presidencias, acusó, han transitado de la autonomía y credibilidad a un perfil de sometimiento a los intereses del partido en el poder.