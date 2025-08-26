Reforma a la Ley Orgánica garantiza transición ordenada en el Poder Judicial: Anel Bañuelos

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses afirmó que la reciente reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala garantiza una transición ordenada y en paz hacia el nuevo modelo de justicia que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre, cuando se renueven magistraturas locales.

En entrevista, la todavía titular del Poder Judicial sostuvo que la legislación aprobada por el Congreso local constituye una “ley muy importante, una ley secundaria que estábamos esperando, porque marca la operatividad y funcionalidad que debe tener el Poder Judicial, armonizada con lo que establecen la Constitución federal y la Constitución local”.

Bañuelos Meneses reconoció que toda reforma implica ajustes, pero subrayó que la nueva Ley Orgánica es determinante para consolidar el rediseño institucional que se deriva de la reforma constitucional en materia judicial, aprobada previamente en Tlaxcala.

“Con esta ley orgánica podremos tener el camino que debe seguir el Poder Judicial”, expresó.

La presidenta explicó que, tras un análisis preliminar, la reforma da certeza para que el relevo en el Poder Judicial se realice con tranquilidad, tanto para los nuevos magistrados y jueces electos, como para los juzgadores salientes, a quienes se garantizarán las liquidaciones conforme lo establece la propia norma.

“Estamos previendo todo lo correspondiente a sus liquidaciones tal y como lo estableció la reforma, para que conforme a derecho les sea entregada también a cada uno de los jueces salientes y no haya ningún tema de complicación”, sostuvo.

La también presidenta del Consejo de la Judicatura indicó que, en la parte administrativa, ya se elaboran los acuerdos y lineamientos para el proceso de entrega-recepción, y que el comité encargado de este cambio está trabajando para cumplir con lo que la ley mandata.

En ese sentido, consideró que, aunque la reforma fue aprobada en fechas recientes, su llegada no representa un obstáculo para la implementación.

“Ya lo esperábamos desde hace algunos días, y aunque fue en la semana pasada cuando el Poder Legislativo la aprobó, mi reconocimiento es para cada uno de los legisladores por el trabajo realizado. Ahora nos corresponde dar el seguimiento necesario para que este cambio en el Poder Judicial sea tal como lo ha decidido el pueblo en las elecciones”, enfatizó.

De acuerdo con Bañuelos, el Poder Judicial prevé que la transición no afecte los procesos jurisdiccionales ni el servicio que se brinda a los justiciables en los distintos juzgados del estado.

“Estamos previendo que no haya ninguna cuestión que pueda afectar a los procesos y procedimientos que muchos de ellos están llevando en los diferentes juzgados”, insistió.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por mayoría en el Congreso local, contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de dos nuevas instancias: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales tendrán a su cargo tareas de administración, vigilancia y control interno.

Será el próximo 1 de septiembre cuando los nuevos jueces y magistrados rindan protesta.