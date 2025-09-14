Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasPolítica

Reconoce Águila que será complicado concretar hospital del IMSS en Zacatelco en 2026

Reconoce Águila que será complicado concretar hospital del IMSS en Zacatelco en 2026
Reconoce Águila que será complicado concretar hospital del IMSS en Zacatelco en 2026
Juan Luis Cruz Pérez

La diputada local, Blanca Águila Lima reconoció que, pese a las gestiones emprendidas durante los últimos años, será difícil que en el año 2026 se concrete la construcción del nuevo hospital de 180 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Zacatelco.

- Anuncio -

En entrevista, la legisladora detalló que si bien existe ya un terreno regularizado de aproximadamente 8.5 hectáreas, ubicado en Zacatelco, y que se encuentra integrado un expediente al 90 por ciento de los requisitos exigidos por el propio Instituto, aún falta la autorización del Congreso local para formalizar la enajenación del predio a favor del IMSS.

Aunado a ello, puntualizó que también está pendiente que las autoridades del ramo logren el aval del órgano normativo federal para que el proyecto sea enviado a la Secretaría de Hacienda e incorporado a la cartera de inversión de la Federación.

“Ese tema sigue en gestión, sigue, es evidente que para el ejercicio fiscal 2025 ya no fue viable ni posible, pero estamos buscando las alternativas y los mecanismos para acceder al gobierno federal. El terreno está, la necesidad está, y lo que pedimos es que se contemple este proyecto que ya está autorizado en la normativa del IMSS”, sostuvo.

La diputada explicó que originalmente, hacia el final del sexenio de 2022, el IMSS había planteado la viabilidad de un hospital de 180 camas, e incluso se reconoció la necesidad de dos nosocomios adicionales de 90 camas, cada uno, en el estado, debido al déficit de servicios de salud y la alta demanda de atención médica. Sin embargo, el avance del proyecto se frenó porque no se contaba con un predio disponible y regularizado.

- Advertisement -

Consulta más en: Una negligencia histórica no construir el hospital del IMSS en Zacatelco: Águila; urge a gobiernos concretar predios

“En Zacatelco hicimos un trabajo intensivo y hoy tenemos el expediente prácticamente listo. Lo que falta es el respaldo del Congreso y, posteriormente, que el IMSS federal lo apruebe y lo lleve a Hacienda. Hemos pedido el apoyo de la gobernadora para que este proyecto no se detenga”, agregó.

Sin embargo, reconoció que el panorama en el sector salud no resulta alentador, pues admitió que la reducción proyectada al presupuesto federal, de alrededor de 9.1 por ciento a los estados, representa un obstáculo adicional, pues limita la posibilidad de obtener recursos frescos para infraestructura hospitalaria.

“Eso obviamente no es halagador para lo que nosotros perseguimos como gestión, pero no vamos a quitar el dedo del renglón. No importa si es en un año o en dos, o aunque yo deje de ser diputada, el proyecto debe seguir porque la necesidad de camas hospitalarias es una realidad que nadie puede negar”, insistió.

Te puede interesar: Secretaría de Salud proyecta presupuesto de 900 mdp para Tlaxcala en 2026

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Diputados y secretario de Salud trabajan en reformas al marco normativo del sector

Juan Luis Cruz Pérez -
Integrantes de la LXV Legislatura local y el secretario de Salud de la entidad, Rigoberto Zamudio Meneses, sostuvieron una reunión de trabajo para iniciar...
00:01:04

Exige BAL resultados inmediatos al gabinete de seguridad ante escalada de violencia

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada local, Blanca Águila Lima fustigó nuevamente el quehacer del gabinete de seguridad pública del estado, al que exigió que atienda de manera...

Buscará BAL que sus iniciativas ya sean dictaminadas por el pleno del Congreso

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada independiente, Blanca Águila Lima demandó la dictaminación de las iniciativas que ha presentado en esta LXV legislatura local, pero que hasta el...

Más noticias

00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza

La Jornada -
Túnez. La Global Sumud Flotilla (GSF), que el 31 de agosto partió de Barcelona para romper el bloqueo a Gaza, con alimentos, medicinas y...

Tomará meses la extradición de Bermúdez Requena: SSPC

La Jornada -
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025