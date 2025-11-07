Viernes, noviembre 7, 2025
Puebla recibirá 119 mil mdp de gasto federalizado para 2026 tras aprobación del PEF

Puebla recibirá en 2026 un presupuesto de 119 mil 701 millones de pesos de gasto federalizado, lo que significa un incremento de 1.5%.
Efraín Núñez

Puebla recibirá en 2026 un presupuesto de 119 mil 701 millones de pesos de gasto federalizado, lo que significa un incremento de 1.5 por ciento en términos reales en comparación con el ejercicio actual, luego de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. Este monto implica que el recurso total para el estado se incrementará en 5 mil 745 millones de pesos respecto a 2025.

De acuerdo con el documento aprobado, el presupuesto para Puebla todavía podría incrementarse una vez que se defina la posteridad la distribución geográfica de los apartados de infraestructura educativa y seguridad pública, que no están especificados en el proyecto para 2026. Esto implica que el presupuesto estatal podría superar incluso los 126 mil millones de pesos autorizados para el año anterior, dependiendo de dicha reasignación.

Leer también: Presupuesto para 2026 tendrá como prioridad atender daños en la Sierra Norte: García

Para el desglose 2026, de los 119 mil millones de pesos autorizados, 64 mil 141 millones corresponden a participaciones federales, lo que representa un incremento real del 5.3 por ciento frente a 2025. En contraste, las aportaciones federales asignadas se colocan en 48 mil 516 millones de pesos, con una reducción de 2.8 por ciento. Asimismo, los convenios de descentralización y reasignación suman 7 mil 43 millones, una disminución real de 1.4 por ciento.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) otorga a Puebla una asignación de 4 mil 403 millones de pesos, cifra 388 millones superior a la asignada el año previo, correspondiente a un aumento real de 60 por ciento.

Las participaciones federales adjudicadas a Puebla equivalen a 4.3 por ciento del total nacional. Nueve entidades concentran la mayor parte del gasto asignado, encabezando el Estado de México (10.7 por ciento), seguido de Ciudad de México (8.0), Veracruz (5.6), Jalisco (5.5), Chiapas (4.6), Puebla (4.3), Nuevo León (4.2), Guanajuato (4.0) y Oaxaca (3.5).

Leer más: Prevén para la capital de Puebla un presupuesto por 7 mil 470 mdp para 2026

