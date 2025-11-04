Martes, noviembre 4, 2025
Proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI se podría aplazar hasta enero: Pozos

La renovación de la dirigencia estatal del PRI podría aplazarse hasta el mes de enero de 2026, afirmó Delfina Pozos Vergara.
Efraín Núñez

La renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría aplazarse hasta el mes de enero de 2026, debido a que la conformación de los comités municipales aún no ha concluido, afirmó Delfina Pozos Vergara, secretaria general del partido.

Pozos Vergara detalló que la realización del Consejo Político estatal, originalmente prevista para los últimos días de noviembre, tiene por objeto definir el método y los tiempos del proceso de elección interna. No obstante, reconoció que existen pendientes fundamentales, como la instalación y toma de protesta de nuevos comités municipales, así como el apoyo a las comunidades afectadas por desastres en la Sierra Norte de Puebla.

“Estamos trabajando en la estructura del partido. La semana que viene iremos a entregar despensas en la Sierra Norte. Tenemos tomas de protesta de comités municipales, la renovación del consejo. Cuando ya esté todo planchado ya se hablará de la renovación. Si no terminamos con lo que tenemos pendiente sí se puede aplazar hasta enero”, puntualizó Delfina Pozos.

La secretaria general subrayó la relevancia de concluir los pendientes organizativos antes de iniciar un nuevo proceso de renovación interna, con el propósito de garantizar que el partido se fortalezca y cumpla las labores de respaldo a sus militantes y a los ciudadanos damnificados. De manera crítica, Pozos Vergara llamó a las y los integrantes del PRI a enfocar sus esfuerzos en el fortalecimiento institucional y no en intereses personales ni cálculos internos.

La postergación de la designación de la dirigencia estatal responde, según Pozos, a la necesidad de priorizar tareas fundamentales para el partido, refrendando su compromiso institucional con los trabajos de reconstrucción y atención social en regiones vulnerables. En este contexto, la incertidumbre sobre la fecha de elección persistirá hasta que se resuelvan las tareas pendientes y se cumplan las etapas del proceso interno.

La dirigente precisó que, una vez finalizada la instalación de los comités municipales y el Consejo Político estatal, se podría avanzar hacia la renovación del liderazgo estatal, aunque no descartó la posibilidad de que este procedimiento se lleve hasta el primer mes de 2026.

