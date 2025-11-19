Miércoles, noviembre 19, 2025
Prioridad del Poder Judicial la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Fanny Amador informó que en su plan de trabajo, la prioridad será la implementación Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Juan Luis Cruz Pérez

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes informó que en su plan de trabajo para los dos años de su mandato, la prioridad será la implementación Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que trae consigo transitar hacia una justicia digital y la actualización de varios ordenamientos.

“Ya está concluido ese plan de trabajo, estamos por presentarlo ya de manera formal ante los plenos, ahorita hemos tenido un poquito de complicación porque se nos junta también con el informe anual de actividades del Poder Judicial. Entonces, pues estamos trabajando en coordinar esos dos momentos”.

En entrevista, recordó que con el apoyo del Ejecutivo se inició con la construcción de 16 salas de oralidad civiles y familiares, cuya  finalidad es fortalecer el sistema de justicia en Tlaxcala, toda vez que para la implementación del citado código se requiere de la parte estructural para implementar juicios en línea.

“Esa parte ya se inició con la construcción que será un complejo de 16 salas de oralidad, pero también requerimos de la infraestructura tecnológica, porque eso nos lo determina el Código Nacional. Necesitamos también transitar hacia una justicia digital, la posibilidad de llevar a cabo proceder juicios en línea. Es una obligación que nos marca el código. Entonces, esa parte no se ve tanto como la estructura que ya se está construyendo, pero que también requiere una inversión importante parte de nosotros”.

En cuanto a la partida presupuestal que requiere, Amador Montes se limitó a decir que es un tema que estará analizando de manera coordinada con el Órgano de Administración Judicial, que preside Sergio Pérez George, pues también se requiere capacitar al personal de las distintas áreas que conforman el Poder Judicial.

Para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la presidenta del Tribunal indicó que requerirá de una declaratoria del Congreso local, pero “se hace a  partir de la petición que hace el Poder Judicial. Cuando nosotros decimos, estamos listos para que entre en vigor esta implementación en Tlaxcala, nosotros le pedimos al Congreso que se haga esa declaratoria”.

Por lo anterior, adelantó que el pleno del Poder Judicial trabaja en un bloque de iniciativas, mismas que se presentarán a la LXV Legislatura local, pues son “varias leyes que se tienen que armonizar con el Código, principalmente la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes entre otras. Es un bloque de varias leyes y en esa parte ya también tenemos un avance”.

