Poder Judicial ya realiza el pago de finiquitos a ex integrantes del TSJE: Amador

Sin dar a conocer cifras, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes aseguró que los jueces que concluyeron sus funciones el pasado 31 de agosto han comenzado a recibir su indemnización.

En entrevista, argumentó que derivado de la reconfiguración institucional, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, ahora corresponde al Órgano de Administración Judicial, que preside Sergio Pérez George, conocer de la gestión de recursos humanos, materiales y financieros, entre ello, realizar todo lo que conlleva cubrir el finiquito de los juristas que formaron parte de ese Tribunal.

“Eso es responsabilidad del Órgano de Administración, todo lo que tiene que ver con presupuesto es responsabilidad del órgano, pero hasta donde tengo conocimiento, ya se ha hecho el pago de las indemnizaciones. No sé si de todos, pero de la gran mayoría sí, desconozco si de todos, pero sí sé que ya de la gran mayoría se ha hecho el pago de sus indemnizaciones correspondientes según con la información que cuento”, detalló.

Amador Montes recordó que a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Congreso local creó el Órgano de Administración Judicial en Tlaxcala, instancia que reemplazó al Consejo de la Judicatura y se encarga de la gestión interna y administrativa del TSJE.

“Datos certeros respecto a los montos erogados y a quienes les han sido entregados, es con ellos, con los integrantes del Órgano de Administración, porque ellos son los responsables del manejo de todos los recursos, es decir de todo el presupuesto del Poder Judicial es con ellos”.

Sin embargo, antes que concluir su periodo como presidenta del Poder Judicial en Tlaxcala, la magistrada Anel Bañuelos Meneses reveló que se requería de una ampliación presupuestal para atender a instalación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la liquidación de al menos 14 jueces que dejaron sus funciones el pasado 31 de agosto.

En la lista se encuentran los juristas: Alfonso González Martínez, Aurora Mercedes Moctezuma Martínez, Laura Marcela Ramos Vela, María Elvia Diazcasales Zapata, María Isabel Pérez González, Ramón Jiménez Casco, Rossana Rubio Marchetti, Yenisei Esperanza Flores Guzmán, Esther Terova Cote, Martha Zenteno Ramírez y Raúl Javier Carbajal Zavala.

De acuerdo con la legislación, al concluir su nombramiento, tanto magistrados como jueces tienen derecho a recibir un finiquito, pero el cálculo varía según la antigüedad y el cargo desempeñado.