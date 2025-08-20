Poder Judicial pondrá en marcha 30 salas de oralidad para modernizar los procesos judiciales

Con la intención de modernizar los procesos judiciales y hacer los juicios más rápidos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) proyecta la puesta en marcha de al menos 30 salas de oralidad, refirió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Anel Bañuelos Meneses.

Esta estrategia, explicó, busca incidir en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que deberá entrar en vigor en el mes de abril del año 2027.

Como parte del plan de trabajo, Bañuelos Meneses, recordó que recientemente se puso en marcha el Juzgado de Exhortos, con lo cual se busca garantizar una justicia más ágil y accesible para la población, pues representa una herramienta clave para la digitalización y centralización de trámites judiciales, lo que contribuirá a una mayor eficacia en los procesos.

“Uno de los primeros avances de la implementación es el Juzgado de Exhortos porque va a aglutinar ya en un juzgado específico digital todo este trámite de los exhortos que llegan de todos los estados de la República de otros poderes judiciales y que es un trámite muy largo y que les implica mucho costo a la gente que se ve inmersa en este trámite, pero ahora se tendrá un juez específico para este juzgado, toda una plantilla específica para este trámite, ese es un avance y una exigencia que también a nivel nacional ya nos están haciendo todos los poderes judiciales y Tlaxcala ya la está cumpliendo”.

Tras la puesta en marcha del Juzgado de Exhortos, Bañuelos Meneses sostuvo que la prioridad es la construcción de un complejo de 16 salas de oralidad en Ciudad Judicial, para lo cual, el gobierno del estado invertirá 100 millones de pesos y que representa los cimientos de una justicia moderna, accesible y funcional para las y los justiciables de Tlaxcala.

“Teníamos la problemática de la infraestructura, pero ahora se espera que estas salas estén concluidas a finales del año e inicios del próximo y serán precisamente para la implementación del Código Nacional. Estamos hablando que el Poder Judicial en el estado de Tlaxcala va a tener un poco más de 30 salas de oralidad”.

Una vez que estén concluidas las 16 salas de oralidad, la jurista destacó que otra de las prioridades será su equipamiento, para lo cual se realizarán diversas licitaciones con el fin de cumplir con lo que se establece en la norma.

“El equipamiento va variando porque los costos cambian cada día. Nosotros ahorita lo vimos con todas las licitaciones que hubo para las salas que se equiparon” explicó al tiempo de confiar en que no habrá mayores complicaciones para cumplir con ese propósito.

