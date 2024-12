Personajes tlaxcaltecas quedan fuera del proceso del Poder Judicial; Cordero y Pérez, siguen

Las ex magistradas presidentas del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Elsa Cordero Martínez y María Isabel Pérez González, respectivamente, así como un ex alcalde, funcionarios y ex integrantes de organismos autónomos integran la lista de aspirantes tlaxcaltecas a ocupar diversos cargos del Poder Judicial Federal (PJF) a través del voto popular, en los comicios a celebrarse el 1 de junio del año 2025.

En contra parte, de acuerdo con el listado dado a conocer por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal, personajes como el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del gobierno estatal (Sesesp), Maximino Hernández Pulido y la ex magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona, quedaron fuera de ese proceso, ya que no aparecen en la lista de aceptados

El número de tlaxcaltecas que fueron excluidos podría extenderse, ya que hasta el cierre de esta edición, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo no ha transparentado su lista de candidatos aceptados, a pesar que debieron hacerlo desde el pasado domingo.

Es de recordar que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal está integrado por la magistrada y ex presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Baz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz y el ex ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.

En el caso de los postulantes aceptados por el Poder Ejecutivo, destaca el nombre de la ex presidenta del Poder Judicial y magistrada en retiro, así como ex candidata al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Elsa Cordero Martínez, quien busca convertirse en magistrada del Tribunal de Circuito. Ella también se registró en la convocatoria hecha por el Legislativo.

También está la jueza del Poder Judicial local y ex presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, María Isabel Pérez González, quien fue aceptada en la búsqueda de ser magistrada del Tribunal Colegiado del 28 Circuito de competencia mixta del Poder Judicial.

El ex consejero electoral local, Toribio Moreno Carpinteyro también pasó la aduana de la revisión documental del Poder Ejecutivo, por lo que continúa en el proceso en la búsqueda de ser magistrado de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A ellos se le suma la actual jueza del Poder Judicial local, ex diputada federal por Morena y ex candidata a la presidencia municipal por el PAN, Claudia Pérez Rodríguez, quien pasó el filtro en la búsqueda del cargo de jueza de Distrito del 28 Circuito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal.

Lo mismo ocurre con el ex presidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco, ex secretario general del PAN y actual empleado morenista, Miguel Ángel Polvo Rea, quien participa en el proceso para convertirse en juez de Distrito del 28 Circuito de competencia mixta.

El ex presidente municipal de Tlaxcala y actual líder sindical, el secretario General del sindicato del Cecyte, Zenón Ramos Castillo, fue aceptado en el proceso para ocupar el cargo de juez de distrito.

Los que se quedaron en la orilla son: Maximino Hernández Pulido, quien se registró para contender por una de las magistraturas de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la ex magistrada, Rebeca Xicohténcatl Corona; Rodolfo Montealegre Luna, asesor de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros; Fernando Flores Xelhuantzi, quien actualmente labora en el Tribunal Electoral de Tlaxcala y Noé Hernández Rojas, titular de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del estado de Tlaxcala.

Una vez conformadas las listas de aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, los comités tienen hasta el 31 de enero de 2025 para calificar la idoneidad de cada uno y publicar un listado de las personas mejor evaluadas. Deberán ser 10 personas para los cargos de ministros de la SCJN, magistrados de la sala superior y salas regionales del Tribunal Electoral, y magistrados del Tribunal de Justicia, y seis personas para los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito.

El 4 de febrero del mismo año es la fecha límite para que los comités de evaluación realicen el proceso de insaculación pública, a fin de ajustar el número de postulantes a cada cargo y observar la paridad de género y para publicar los resultados.

Los tres poderes revisarán y depurarán dichas listas y tendrán hasta el 6 de febrero, para luego ser enviadas al Senado, que a su vez las remitirá al INE a más tardar el 12 de febrero.

En tanto, el plazo legal para entregar la lista de aspirantes por parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal ya feneció el pasado 15 de diciembre, pero a través de sus espacios oficiales, han informado que la integración de la lista de aspirantes continúa. En ese proceso están registrados los magistrados Mildred Murbartián Aguilar y Miguel Nava Xochitiotzi, quienes aspiran a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Debido al enorme volumen y características de la información, esta revisión concluyó a las 21:00 horas del 15 de diciembre, lo cual impidió incorporar de manera integral el conjunto de registros logrados vía electrónica, y física a la lista que se publicó en el plazo previsto”, justificó