Pavel Gaspar se perfila para ser el próximo presidente del Congreso local tras salida de Laura García

Pavel Gaspar Ramírez, diputado local por Morena, se perfila para convertirse en el próximo coordinador de la fracción, y a su vez presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado (Jucopo) ante la salida de Laura Artemisa García Chávez, quien será designada secretaria de Bienestar estatal.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, Laura Artemisa García Chávez, diputada de Morena y hasta ahora presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), solicitó licencia por tiempo indefinido superior a 30 días, a fin de incorporarse como secretaria de Bienestar estatal, cargo que asumirá en los próximos días. La solicitud fue aprobada por unanimidad en el Congreso del estado.

En este contexto, Pavel Gaspar Ramírez, legislador por Morena, se perfila como su sucesor en la coordinación de la bancada y la presidencia de la Jucopo, de acuerdo con fuentes legislativas y con la propia García Chávez, quien confirmó que el perfil del diputado destaca por su capacidad de diálogo y de construir consensos con las demás fracciones.

Antes de que finalizara la sesión, Gaspar Ramírez abandonó el recinto y más tarde fue visto en el Centro Integral de Servicios, en las oficinas del gobierno del estado, donde reconoció que se prepara para asumir la coordinación morenista con el respaldo de sus compañeros de bancada.

Al despedirse, García Chávez agradeció el respaldo de sus 40 compañeros diputados y destacó que su suplente, Elisa Limón, rendirá protesta en la próxima sesión ordinaria. Limón proviene de la lucha por las comunidades originarias, lo que, dijo, aportará una visión distinta al Congreso local.

Entre los temas pendientes que deja la saliente coordinadora se encuentran la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana y la mejora del servicio de agua potable, asuntos que serán revisados el próximo 20 de octubre por la Comisión de Hacienda junto con representantes de Concesiones Integrales y del Soapap.

García Chávez rechazó que su nombramiento en la Secretaría de Bienestar sea parte de una estrategia electoral rumbo a 2027, y subrayó que su nuevo encargo tiene como propósito fortalecer la política social del gobierno estatal.