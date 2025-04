Participación popular en elección de ministros legitimará a la SCJN: candidatos

La participación popular en la elección de ministros, el próximo 1 de junio, legitimará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidieron ayer seis candidatos al máximo tribunal del país, invitados a exponer sus propuestas por la organización de académicos, Reflexión Ciudadana.

La tarde noche de este martes, en la Casa Presno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), participaron en la mesa de análisis sobre los comicios del Poder Judicial, media docena de los 64 postulados a la SCJN: María Estela Ríos González, Federico Anaya Gallardo, Raymundo Espinoza Hernández, Eduardo Santillán Pérez, Luis Hernández Palacios Mirón y Dora Alicia Martínez Valero.

Los candidatos también confluyeron en que es mentira que la gente no está interesada en tomar parte del proceso de elección del Poder Judicial, asegurando que en las diferentes localidades a las que han acudido a presentar sus propuestas, se han percatado del entusiasmo de los ciudadanos.

Asimismo, todos -salvo Martínez Valero- destacaron que durante el neoliberalismo el talante social de la Constitución fue socavado por la Corte, en aras de favorecer a los grupos de poder económico y político.

Raymundo Espinoza Hernández, criticó lo que consideró una “crisis estructural” del Poder Judicial, emergida en el régimen neoliberal para privilegiar los intereses de una minoría económica sobre los derechos de la población. “Cuando la SCJN tuvo que posicionarse, ¿qué fue lo que hizo?… convalidó las contrarreformas neoliberales. Eso fue lo que hizo, en contra de la mejor tradición del constitucionalismo social”, acusó.

Espinoza -quien se ha destacado por su acompañamiento a pueblos en luchas socioambientales- subrayó que el problema actual del Poder Judicial no radica únicamente en los fallos de los jueces, sino en la educación de los litigantes: “La formación de los abogados es conservadora, tiende hacia la derecha. Ese es el gran problema. Tenemos que cambiar esta situación… Si no cambiamos la formación de las y los abogados, si no revisamos las metodologías y los criterios que actualmente usa la Corte, nada va a cambiar”.

En otro momento del foro, a pregunta expresa del abogado laborista, Samuel Porras Rugerio -quien se encontraba entre lo asistentes-, Federico Anaya Gallardo se refirió al espíritu contramayoritario que ha guiado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y explicó que ese principio fue importado de otros países en los que se buscaba proteger las garantías de las minorías vulnerables, pero en México, durante el régimen neoliberal, ese precepto se pervirtió para favorecer “a las minorías opresoras”.

Anaya -quien también ha defendido los derechos humanos de perseguidos y asesorado a organizaciones sociales- fue enfático en señalar la falta de atención a los derechos sociales frente al énfasis en temas fiscales. “¿Cuál es la cantidad de asuntos atraídos por la Corte que tienen que ver con los derechos sociales? ¿Y cuál es la cantidad de asuntos que tiene que ver con no pagar impuestos?”, cuestionó.

En su turno, Eduardo Santillán Pérez -quien fue presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México- defendió la necesidad de una transformación profunda del rol que el máximo tribunal del país debe jugar en un régimen democrático con vocación popular. “Hoy, en el diseño de un régimen de una economía social, la Corte debe jugar un papel distinto”, sostuvo, en alusión a un cambio de paradigma jurídico, el cual deje atrás los enfoques formales del pasado neoliberal que sólo benefician al capital.

Al inicio de su exposición, Santillán hizo varias propuestas, entre ellas digitalizar procesos en el Poder Judicial, lo cual, “permitiría, por un lado, implementar nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial y desde mi punto de vista, sí podríamos tener juicios en seis meses ,utilizando estos mecanismos”, explicó.

Por su parte, María Estela Ríos Gallardo -quien fue consejera jurídica en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador– se refirió al mandato popular surgido del proceso electoral pasado. “Cuando hablamos de proteger a la minoría, es proteger a los vulnerables. Y eso es precisamente el mandato fuerte de la elección popular del año 2024”, expresó.

Ríos hizo énfasis en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “tiene el deber de priorizar los juicios con una lógica social”, indicó.

Luis Hernández Palacios Mirón -quien fue procurador Agrario- habló de la legitimidad del proceso de selección de candidatos a la SCJN, los obstáculos a la participación ciudadana y a los propios aspirantes. “Se nos han impuesto reglas absurdas para llevar a cabo nuestro conocimiento ante la gente, nuestra difusión, nuestras campañas”, denunció.

Criticó que se exijan condiciones restrictivas para que los aspirantes puedan participar en foros, como la obligatoriedad de invitar a todos los contendientes para que un evento sea considerado válido. “Han obligado a que quienes nos invitan a participar en un foro tengan que invitar a la totalidad de candidatos a un cargo similar”, señaló.

Hernández Palacios también agradeció a los organizadores de la mesa llevada a cabo ayer en la Casa Presno, por facilitar el encuentro ciudadano. “Reconozco la valentía de Reflexión Ciudadana, hago un llamado a esta fuerza plebeya ciudadana que participe y derrumbe los mitos de la ignorancia que trata de imponerse para deslegitimar el proceso.”

Se deslinda de Televisa

Dora Alicia Martínez Valero hizo una exposición de sus propuestas, enfatizando que la SCJN debe ser más cercana a la gente y tener procedimientos resolutivos más ágiles.

En la ronda de preguntas y respuestas, Jorge Sosa Pérez, presidente del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho, calificó a la aspirante como “la candidata de Televisa”, advirtiéndo que iba a votar por todos los participantes de la mesa, menos por ella. En una línea similar -de no apoyar a la abogada- se pronunció el ambientalista y expreso político del morenovallismo, Francisco Castillo Montemayor, quien además demandó a los postulantes acabar con la impunidad que ha brindado hasta ahora el Poder Judicial.

Martínez Valero afirmó que no es la candidata del consorcio de la familia Azcárraga y aseguró que dejó de prestar sus servicios para Televisa, como abogada especializada en temas electorales, en 2023.