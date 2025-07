Ningún municipio tiene menos de 60 por ciento de policías certificados, afirma el Sesesp; contradice a informes del OFS

Contrario a lo señalado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Maximino Hernández Pulido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), sostuvo que ningún municipio tiene menos de 60 por ciento de policías certificados, ya que el avance es superior a esta proporción.

En torno al supuesto de que menos de 20 por ciento de elementos de corporaciones municipales cuenta con la certificación correspondiente, según los informes de resultados de cuentas públicas que el OFS entregó al Congreso local, aseveró que “está mal el dato, estamos al 90, el 20 no, nos reprueban”.

Consideró que el Órgano de Fiscalización Superior pudo haber señalado a alguna corporación en específico, pero no a la generalidad, por lo que “desconozco a qué municipio” se refirió.

El funcionario mencionó que la institución encargada de llevar la estadística en esta materia es el Centro Nacional de Certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que los centros estatales de Evaluación de Control y Confianza de (C3) del país suben información a la plataforma de esa instancia.

“Quizá el Órgano se entere de rebote, pero desconozco por qué maneja estas cifras”, abundó.Respondió que en casos como el de Apizaco, que fue uno de los señalados por el OFS por esta situación, habría algunos policías que no han sido sometidos al proceso de certificación, “pero no es el 20 por ciento”.

Citó como ejemplo al municipio de Tlaxcala capital, donde hay 120 elementos en su corporación, de los cuales, 119 están evaluados y aprobados, “o sea -indicó-, el margencito ya es mínimo” para alcanzar 100 por ciento.

Remarcó que hay migraciones de uniformados de un municipio a otro, “eso también es es un hecho”, pero no es el caso para que haya una cifra reducida en la certificación; “yo no he visto uno que tenga el 20, la verdad, o sea ninguno tiene del 50 por ciento hacia abajo, y yo diría que ni del 60”.