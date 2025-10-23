Jueves, octubre 23, 2025
Me eligieron los diputados por mi perfil de consenso e izquierda, afirma Gaspar al rendir protesta como líder del Congreso

El nuevo presidente del Poder Legislativo estuvo acompañado por los dirigentes de Morena y Nueva Alianza, así como líderes migrantes.

Pavel Gaspar Ramírez afirmó lo eligieron como presidente del Congreso del estado por su perfil de izquierda y de consenso. 
Efraín Núñez

Pavel Gaspar Ramírez afirmó que el gobernador Alejandro Armenta Mier, es su amigo, pero los diputados locales lo eligieron como presidente del Congreso del estado por su perfil de izquierda y de consenso. 

Tras rendir protesta como líder del Congreso local y ser cuestionado sobre su relación con el gobernador Alejandro Armenta, el diputado afirmó que lo considera su amigo y que “seguramente estará contento de que un legislador de izquierda presida el Congreso estatal”. Recordó su recorrido político en la izquierda, desde su participación junto a Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2006 hasta su papel como fundador de Morena.

Gaspar aseguró que buscará consensos con todas las fracciones representadas, incluso con legisladores de oposición, como Marcos Castro Martínez del PAN y Delfina Pozos Vergara del PRI, con quienes mantiene una “buena relación”.

El legislador anunció que dejará la mayoría de comisiones que integra, excepto la de Migrantes, al rendir protesta este jueves como presidente del Congreso del estado, tras ser ratificado por unanimidad por los legisladores locales. 

Gaspar Ramírez subrayó que continuará impulsando reformas en favor de los poblanos en el extranjero, tema que ha sido una constante en su trayectoria legislativa.

Entre los invitados a la sesión destacaron Josefina Ramírez Castillo, cónsul de la Federación de Rusia en México; Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo; Alexa Espidio Sánchez, subsecretaria de Deporte y Juventud; y Michelle Talavera Sánchez, de la Secretaría de Cultura. También asistieron José Antonio Rueda Márquez, coordinador de la Unidad de las Izquierdas; Icela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y Felipe David Espinosa Rodríguez, director del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante.

Los representantes de la comunidad migrante presentes fueron Ricardo Andrade Cerezo, de la Fundación Pies Secos; Lino León, de Mundo Migrantes; y Carlos Orea, de la Casa del Migrante Poblano, quienes refrendaron su respaldo al nuevo presidente del Legislativo.

 

Durante la misma sesión, la diputada Elisa Limón Valderrábano rindió protesta como suplente de Laura Artemisa García Chávez, expresidenta del Congreso.

