LXV legislatura sin consensos para aprobar la despenalización del aborto: González

Los integrantes de la LXV Legislatura local no han alcanzado los consensos para someter a votación la reforma al Código Penal que amplíe la despenalización del aborto, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Jaciel González Herrera.

El diputado admitió que al igual que en la sociedad, existen posturas encontradas al interior del Congreso local, pues la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación es un tema complejo que presenta voces opuestas basadas en argumentos religiosos, legales y de derechos humanos.

“Es un tema que ya lo hemos trabajado, pero en este momento estamos en los consensos porque algunos legisladores tienen una opinión, otros tienen otra, entonces estamos en ese proceso de consenso, de diálogo, para tomar una determinación y que al final es una iniciativa que finalmente tendrá que salir en los términos que tenga que salir, pero que se tendrá que llevar a cabo la discusión, el análisis y, en su caso, votación de la misma”.

El legislador hizo referencia a las recientes manifestaciones que se han realizado frente a la sede del Poder Legislativo, pues mientras colectivos feministas exigen la despenalización del aborto, grupos religiosos iniciaron una campaña de oración con el objetivo de defender la vida desde la concepción.

“Como ustedes saben, ante la sociedad, hay también diferentes opiniones. Hemos observado allá afuera del Palacio Legislativo que hay una manifestación, donde no están de acuerdo que se lleve a cabo la aprobación de esta iniciativa y eso lo tenemos permanente aquí afuera y ustedes son testigos y también hay otro sector que lo justifica a través de un tema legislativo, legal, constitucional, etcétera y eso nosotros estamos valorando esa situación”, detalló.

Sin dar a conocer fechas, González Herrera aseguró que el tema tendrá que ser sometido a votación y el pleno del Poder Legislativo decidirá si Tlaxcala aprueba o rechaza la despenalización del aborto.

“Insisto, no quisiera darles una fecha porque al final del día depende también de los consensos, del trabajo político y colectivo de la mayoría de los diputados, creo que en cuanto a los avances en cualquier momento pudiera suceder. No precisamente depende de un plazo largo ni corto, creo que en cualquier momento se pudiera determinar una situación”.

Abundó: “todo va a depender de la determinación de la mayoría de los legisladores, porque aquí vuelvo a repetir, aplica el tema específicamente de un consenso y una decisión y determinación política. Yo represento y soy el presidente de la comisión, pero en este momento nos encontramos en diálogo, en intercambiar puntos de vista”.

Sin embargo, desde el 7 de septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto e instruyó que las entidades federativas reformaran sus Códigos Penales para que a ninguna mujer se le imponga sanción por abortar, bajo ninguna circunstancia.

