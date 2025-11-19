León y González piden ser declarados independientes y PVEM pierde su representación en la LXV Legislatura

Los diputados Maribel León Cruz y Jaciel González Herrera notificaron formalmente a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) y a la Mesa Directiva su determinación de renunciar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y solicitaron ser reconocidos como legisladores independientes, con lo cual dicho instituto político queda sin representación parlamentaria en la LXV Legislatura.

La decisión fue comunicada mediante oficios entregados a la presidencia de la Junta de Coordinación, en la que, establecen que: “con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, comunico a usted que a partir de este día considere mi separación definitiva a la bancada arriba mencionada y al mismo tiempo se me considere como diputado independiente para todos los efectos legales que tengan lugar”.

Ambos congresistas sostuvieron en sus misivas continuarán con su disposición de continuar trabajando “con responsabilidad, objetividad y apego a los principios que rigen la labor legislativa”, al tiempo que solicitaron que cualquier trámite administrativo o parlamentario sea ajustado a su nueva condición política.

A la par, los legisladores enviaron un oficio a la dirigencia estatal del PVEM, en el que oficializaron su renuncia irrevocable a la militancia, argumentando que las prácticas internas del partido “no coinciden con su proyecto político e ideales”.

“Durante años he militado en las filas del Partido Verde, tiempo en el que he servido en distintos cargos públicos. Agradezco las oportunidades otorgadas, pero he tomado esta decisión motivado por acciones y prácticas internas que no comparto”, expuso. “Solicito se realice el trámite correspondiente para dar de baja mi registro en el padrón de militantes y ante las autoridades electorales competentes”.

Con esta salida, y tras la dimisión de la diputada Soraya Bocardo meses atrás, el partido pierde definitivamente su presencia en órganos clave como la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Comité de Administración.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior, un grupo parlamentario sólo puede subsistir con al menos dos integrantes. Al disolverse la fracción, desaparecen sus prerrogativas internas; ya no podrá proponer coordinador, ni participar en acuerdos de gobernabilidad ni en la administración del Congreso. Sus exintegrantes, ahora independientes, conservarán voz y voto en el Pleno, pero sin los espacios institucionales que la norma reserva exclusivamente a las bancadas.

La ruptura ocurre luego de que ambos legisladores fueron excluidos del proceso interno para renovar la dirigencia estatal del Verde. En un comunicado previo, ambos señalaron que fueron excluidos de decisiones fundamentales para la vida interna del partido, pese a haber encabezado su crecimiento territorial durante los últimos años.

“Nuestra renuncia es un acto de coherencia, dignidad y respeto hacia quienes confiaron en nosotros. Las actuales decisiones y dinámicas internas del partido nos llevaron a esta determinación”, afirmaron.

Con esta decisión, suman ya cuatro legisladores independientes o sin partido, como son León Cruz, Soraya Bocardo, González Herrera y Blanca Águila Lima.