Legislar la gestación subrogada debe atender cuestiones legales, morales y éticas

La iniciativa que se impulse en Tlaxcala en materia de gestación subrogada debe atender cuestiones éticas, filosóficas, morales y religiosas, coincidieron especialistas durante el Foro de Consulta Pública que se realizó este miércoles en el Congreso local.

Al dar inicio con la jornada de Conferencias Magistrales y Foro de Consulta para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil local para regular el contrato especial de técnicas de reproducción humana asistida-gestación subrogada, el diputado del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Israel Ortiz Ortiz adelantó que antes de concluir este periodo ordinario de sesiones estará presentando una propuesta.

“Estoy convencido de que el método de escuchar la voz de los destinatarios de una iniciativa, así como de expertos en los temas que vamos a presentar, es importantísimo. Creo que la ciencia y la academia nunca ha estado divorciada de la política, que al contrario, tiene que ser el sustento de las iniciativas que pretendan constituir políticas públicas para la sociedad”, explicó.

Durante el encuentro, el coordinador del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, (UATx-Cijurep), Omar Vázquez Sánchez destacó que la iniciativa que se impulse desde el Congreso local debe orientarse a preservar la dignidad de las personas, evitando toda forma de explotación y coacción, incluso moral.

“En este sentido, el proyecto legislativo Tlaxcala debe mostrar sensibilidad ante este tipo de exigencias. En otras palabras, toda propuesta legal debe exigir consentimiento informado acompañamiento médico integral y evitar la intervención lucrativa para proteger, entre otras cuestiones, la libertad moral de las personas de la persona gestante”, apuntó.

El académico mencionó que la gestación subrogada exige una reflexión que no debe limitarse a los aspectos técnicos jurídicos, sino que desde una perspectiva que implica reflexionar tanto desde la filosofía jurídica como de la ética pública.

Abundó que regular la gestación subrogada desde el respeto y la solidaridad “significa ampliar el campo de las libertades humanas y no restringir el derecho en este sentido, pues la discusión sobre la gestión subrogada no se resuelve únicamente mediante exigencias técnico legales, sino mediante de un consenso reflexivo y razonado entre la dignidad y la libertad humanas”.

En su oportunidad, Carla Angélica Gómez Macfarland, abogada e investigadora legislativa en el Senado de la República, calificó el tema de “controversial” que se requiere regular a nivel nacional.

“Todavía hay estos marcos feministas, incluso marcos bioéticos, que destacan una necesidad o la necesidad de regular y que esta regulación equilibre la autonomía, la equidad y proteja contra la explotación. El tercer elemento es la aceptación social y la opinión pública”.

Relató que “en algunos países y dependiendo de la zona geográfica, incluso en México vamos a encontrar entidades federativas donde la gestación subrogada es generalmente baja, una práctica que la mayoría no está de acuerdo con ella. Sin embargo, la aceptación sigue aumentando con el tiempo, por ejemplo, en países como Australia, la aceptación es mayor porque el 79.5 por ciento aceptan esta práctica. Pero claro, que este porcentaje baja cuando los contextos son más conservadores”.

En este primer foro de consulta participó Karina Fernández Mejía, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien se pronunció porque la propuesta que impulse el Partido Alianza Ciudadana respete los tratados internacionales.