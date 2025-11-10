Lunes, noviembre 10, 2025
La Corte le da 20 días al Congreso para legislar sobre infancias trans

Pavel Gaspar informó que los ministros enviaron el quinto requerimiento al Poder Legislativo local.

Efraín Núñez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un plazo de 20 días al Congreso del estado de Puebla para legislar sobre los derechos de las infancias trans, tras varios requerimientos sin respuesta desde 2022. El presidente del Poder Legislativo, Pavel Gaspar Ramírez, informó que la notificación representa el quinto llamado del máximo tribunal a los legisladores para modificar el Código Civil estatal y permitir que menores de edad puedan obtener una nueva acta de nacimiento en concordancia con su identidad de género.

Gaspar Ramírez sostuvo que la reforma se discutirá “lo más pronto posible” en comisiones, y reconoció que el tema fue pospuesto por anteriores legislaturas. Advirtió que, en caso de incumplimiento, los diputados podrían ser sancionados.

El procedimiento legislativo se reactivó a finales de octubre, cuando la Comisión de Procuración y Administración de Justicia dio paso a una iniciativa para reconocer los derechos de las infancias trans. Sin embargo, han transcurrido tres años desde que la Suprema Corte instruyó la adecuación del marco legal y, de acuerdo con Ramírez, el área jurídica trabaja aún en los detalles técnicos de la iniciativa.

Por mandato de la Corte, contenido en la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, el Congreso estatal debe establecer un mecanismo que garantice y facilite el reconocimiento legal de la identidad de género para menores de edad

En junio de 2024, la Suprema Corte reiteró su exigencia al Congreso y fijó un límite de 20 días hábiles para la aprobación de la reforma, advirtiendo sanciones en caso de desobediencia. Desde marzo de 2022, el tribunal ha exigido avances, sin respuesta por parte del Poder Legislativo. Ahora, la obligación recae en la actual legislatura para modificar el Código Civil y establecer procedimientos legales acordes al derecho de identidad de las infancias trans en Puebla.

