Procedencia legal de objeción de conciencia será analizada; aborto legal no peligra en Puebla: García

La presidenta del Congreso del estado, Laura Artemisa García Chávez, anunció que será sometida a revisión jurídica la iniciativa que propone incluir la objeción de conciencia en la Ley estatal de Salud, presentada recientemente por la diputada de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil. García Chávez indicó que la propuesta no contradice las pautas establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la objeción de conciencia, aunque reconoció que el Legislativo estatal profundizará en el análisis del sustento legal de la figura.

En entrevista, García Chávez señaló que la iniciativa prevé la elaboración de una relación formal de las y los objetores de conciencia; sin embargo, recalcó que, en ningún caso, los hospitales públicos podrán negar los servicios de interrupción legal y segura del embarazo a las usuarias que lo soliciten. Subrayó que la reforma no pretende limitar el ejercicio de derechos reconocidos por la SCJN y que será garantizado el acceso a un aborto legal y seguro.

La legisladora precisó que el Congreso atenderá los criterios dictados por la Suprema Corte, que norman la práctica de la objeción de conciencia para evitar afectaciones al derecho de las mujeres a la salud y a la legalidad en la prestación de servicios médicos. Puntualizó que las instituciones deben responder de manera inmediata para que ninguna usuaria quede desprotegida ante la ley vigente.