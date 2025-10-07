Martes, octubre 7, 2025
“Impugnación fue desde mayo”, aclara Leal tras críticas de Herrera

Guadalupe Leal Rodríguez, excandidata a la dirigencia del PAN en Puebla, defendió su impugnación al proceso interno partidista.
Guadalupe Leal Rodríguez, excandidata a la dirigencia del PAN en Puebla, defendió su impugnación al proceso interno partidista.
Efraín Núñez

Es el tiempo de las mujeres”, así respondió Guadalupe Leal Rodríguez, excandidata a la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla, a los señalamientos de su oponente, Manuel Herrera Rojas, quien afirmó que si él hubiera resultado ganador de la contienda interna no habría procedido la impugnación contra la convocatoria panista.

Mediante sus redes sociales, Leal respondió a los señalamientos de Manuel Herrera Rojas, quien sugirió que la impugnación interna al proceso de selección en el PAN sólo se habría dado si él no resultaba electo.

Leal Rodríguez precisó que, contrario a lo difundido por Herrera, la impugnación fue promovida por ella y un grupo de militantes desde el 26 de mayo, en respuesta a la convocatoria publicada por la dirigencia nacional del PAN para renovar el liderazgo municipal. Subrayó que la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que invalidó la asamblea del 7 de septiembre, se fundamenta en el incumplimiento de un mandato legal notificado previamente a la cúpula partidista, y no en los resultados electorales, sino en conductas de desacato atribuibles al grupo representante de Herrera Rojas.

La exdiputada local comparó la defensa de la participación femenina en Puebla capital con las históricas luchas por el voto de las mujeres y la búsqueda de paridad de género en México. Remarcó que, aunque en otros municipios se salvaguarda la reserva de género, la capital poblana persiste en excluir sistemáticamente a las mujeres de la dirigencia local, a pesar de no haber contado nunca con una mujer al frente.

Leal Rodríguez consideró que dicho proceder favoreció la candidatura impulsada por Mario Riestra Piña y permitió que el partido permaneciera bajo el control de un mismo grupo durante seis años, sumando las gestiones de Jesús Zaldívar Benítez y de quien se perfilaba para ser su sucesor.

La panista señaló con claridad que la estrategia partidista “y sus cuotas y cuates” constituye una violación a los principios de democracia interna de Acción Nacional. Reiteró la legitimidad de la impugnación y el paralelismo con la lucha de las mujeres en los años 50 por el voto y el acceso a candidaturas, así como los esfuerzos actuales por garantizar alternancia de género en todos los cargos públicos.

Leal exhortó públicamente a Manuel Herrera a no distorsionar la información, advirtiendo que el desencuentro interno obedece a una omisión cometida por el grupo que él representa, en detrimento de la democracia y la legalidad partidista.

