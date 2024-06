Gobiernos estatal y de Apizaco llaman al trabajo coordinado para lograr el desarrollo de Tlaxcala  

El secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, convocó a los tres poderes del estado, a los municipios y a la ciudadanía, al diálogo para generar equilibrios, así como trabajar en coordinación para lograr más y mejores objetivos a favor de la ciudadanía tlaxcalteca.

En el marco de la conmemoración del 43 aniversario luctuoso del ex gobernador Emilio Sánchez Piedras, realizado en el municipio de Apizaco, el funcionario estatal, consideró necesario honrar el legado del ex mandatario y seguir sus pasos “generando el diálogo, provocando condiciones, generando el equilibrio de participación de todos los poderes para alcanzar una coordinación efectiva, como siempre se ha realizado a favor de Tlaxcala”.

Ante los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, la magistrada Anel Bañuelos y el diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, el encargado de la política interna del estado sostuvo que a 43 años de la partida del ex mandatario “lo recordamos no solo como un destacado político y servidor público, sino como un ejemplo de lo que significa servir con amor y dedicación al pueblo, para después seguir cosechando amor de su pueblo. Su vida nos inspira a seguir trabajando con el mismo ímpetu y compromiso por un Tlaxcala más justo y próspero, sigamos su ejemplo para consolidar los ideales de esta nueva etapa histórica, que son el bienestar, la justicia, el desarrollo económico, la igualdad de género, la no discriminación, la mejora de la gestión pública, el desarrollo sostenible y el combate a la corrupción.

Abundó que es momento de que todos, “renovemos nuestro compromiso con los valores y principios que guiaron su gestión, valores que hoy compartimos en el gobierno del Estado y hagamos un compromiso porque su memoria nos impulse a continuar trabajando siempre sensibles a las demandas del pueblo y … sigamos su ejemplo, su trabajo, su incansable labor en beneficio de la población y permitamos que el diálogo, la coordinación, la participación activa sean los ejes de todo lo que vaya a realizar en beneficio de la población”.

Por su parte, el presidente municipal de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez enfatizó que el legado del ex mandatario sigue siendo “faro y guía para todos”, y bajo esa memoria, “esta administración asumió con responsabilidad y compromiso continuar con su labor. A punto de concluir este gobierno, me siento honrado presentar los frutos de ese esfuerzo. Obras y acciones que no solo dan otro rostro a la ciudad, sino un avance tangible hacia el progreso. Entregamos un municipio renovado y pujante”.

“Sirva la ocasión para agradecer a mis críticos y adversarios políticos, porque gracias a sus señalamientos, críticas infundadas, envidias y rencores, fortalecieron mi temple para afrontar los desafíos de este gran Apizaco, superé las diferencias, atendí sin distingos a los ciudadanos, sin sesgos políticos ni filas ni fobias, actuamos con madurez y categoría política. Fuimos un gobierno de puertas abiertas y eso me permite entregar un municipio que goza de estabilidad y gobernabilidad. Aprovecho la ocasión para desearle al alcalde electo, el mejor de los éxitos, si le va bien a él, no va bien a todos los apizaquenses”.

El munícipe enfatizó que todas las acciones de su administración y sus decisiones siempre fueron buscando el bien común de la sociedad, por eso, enfatizó que “me voy con la satisfacción de haber cumplido, con la tranquilidad de haber puesto todo de mí para dejar un mejor Apizaco. Y en lo político, esto no termina acá, porque arrieros somos y en el camino andamos”.

Por ello, hizo votos, para que, entre todos, “sobre esta tierra fértil y trabajadora, continuaremos construyendo juntos el porvenir de Apizaco, inspirados por la memoria de don Emilio Sánchez Piedras y fortalecidos por la unidad y el compromiso de cada uno de nosotros. Sigamos avanzando, soñando y construyendo. Porque el corazón de Apizaco late con la fuerza de su historia y el impulso de su gente”.

En ese marco, las autoridades municipales entregaron la Presea al Mérito Ciudadano “Lic. Emilio Sánchez Piedras” a Enrique Arellano Bravo, por su labor social, y por mantener viva la memoria histórica de Apizaco a través del culto a la Virgen de la Misericordia.

